"Leider ist der Zeitpunkt schon viel zu früh gekommen": Rückraumspielerin beendet Karriere

Mia Lakenmacher beendet ihre Handballkarriere - mit nur 21 Jahren. Eine Reihe schwerer Knieverletzung zwingen die Rückraumspielerin dazu ihre Handballschuhe an den Nagel zu hängen.

Der Buxtehuder SV gab heute bekannt, dass Mia Lakenmacher nach drei Kreuzbandrissen ihre Handballkarriere mit nur 21 Jahren beenden wird.

"Leider ist der Zeitpunkt schon viel zu früh gekommen, an dem ich meine Karriere beenden muss", sagte Lakenmacher zu ihrer Entscheidung. "Ich bin extrem dankbar für alles, was mir der Handball sportlich als auch persönlich gegeben hat. Auch wenn dieses wichtige Kapitel meines Lebens nun zu Ende geht, wird Handball immer ein großer Teil von mir bleiben."

"Es macht mich wirklich sehr traurig, ein so großes Talent und in unserem Team, einen sehr sympathischen Menschen zu verlieren", so Trainer Dirk Leun und weiter: "Mia war auf einem guten Weg, sich zu einer stabilen Größe in unserem Team zu entwickeln, als sie sich erneut verletzt hat. Ich habe Verständnis für ihre Entscheidung, sich nach so vielen Rückschlägen vom Leistungssport zu verabschieden."

Karriere geprägt von schweren Verletzungen

Lakenmacher gewann bereits als 16-Jährige mit dem Frauenteam von Hannover-Badenstedt die Meisterschaft in der 3. Liga, am 11. Januar 2019 bestritt sie ihr Debüt für die deutsche Jugendnationalmannschaft gegen die Schweiz. Als Mia Lakenmacher im Sommer 2020 zum Buxtehuder SV wechselte, da hatte sie bereits zwei schwere Verletzungen erlitten. Im Mai 2019 riss das Syndesmoseband, im November 2019 das Kreuzband.

Nach umfangreicher Reha und Aufbau-Training kam die Spielmacherin zunächst in der A- Jugend-Bundesliga und im Drittliga-Team zum Einsatz. Am 27. Dezember 2020 gab Lakenmacher ihr Bundesliga-Debüt beim Auswärtsspiel in Göppingen, erzielte gleich ihr erstes Bundesliga-Tor. Im Mai 2021 riss ihr im Viertelfinale um die deutsche A-Jugendmeisterschaft erneut das Kreuzband. Fast auf den Tag genau ein Jahr später folgte das Bundesliga-Comeback.

Doch das Glück währte nur 10 Monate, bis zum 9. März 2023 im Bundesliga-Training, keine besondere Situation, aber Mia Lakenmacher ahnte sofort: Das Kreuzband ist wieder durch. In den folgenden 13 Monaten reifte dann die Entscheidung die Karriere zu beenden.