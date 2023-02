"Leider in beide Richtungen": Reis' Bedauern nach S04-Rekord

Schalke 04 hat als erste Mannschaft überhaupt in der Bundesliga viermal in Folge 0:0 zu gespielt - es ist ein Rekord, mit dem die abstiegsbedrohten Knappen nicht viel anfangen können.

Das 0:0 in Köpenick beschert Schalke 04 einen Eintrag in die Geschichtsbücher. Erstmals reiht ein Team vier Nullnummern aneinander. Der Rekord interessiert in Gelsenkirchen aber nur bedingt, wie Ralf Fährmann durchblicken ließ. "Jeder Defensivspieler freut sich, aber trotzdem brauchen wir drei Punkte", so der Torhüter bei DAZN.

Die sportliche Situation, in der sich die Königsblauen befinden, ist zweifellos belastend. Mit gerade einmal 13 Punkten auf der Habenseite hat der Aufsteiger die berühmt-berüchtigte "Rote Laterne" inne - sechs Punkte beträgt der Rückstand aufs rettende Ufer.

Dieses will man tunlichst erreichen, doch dafür braucht es Tore, weiß auch Marius Bülter. Es sei zwar "wichtig, dass wir kompakt stehen. Das ist die Basis, aber natürlich müssen wir auch zusehen, dass wir auch mal Tore schießen", forderte der Angreifer.

Reis beklagt fehlende Ruhe

Ähnlich fiel das Fazit von Trainer Thomas Reis aus, der von einem "nicht unverdienten" Punkt sprach. "Wir haben beim Tabellenzweiten einen Punkt geholt und wieder einmal die Null gehalten - leider in beide Richtungen", klagte der 49-Jährige sein Leid: "Wir haben sehr gut verteidigt, aber im letzten Drittel leider nicht die Ruhe bewahrt."

Zwar war man sich im Schalker Lager darüber bewusst, dass man "gegen eine der besten Defensiven der Liga gespielt" habe, wie Bülter betonte, doch Fährmann erklärte auch, dass man sich erst auf dem "richtigen Gleis" befinde, "wenn man gewinnt. Man muss nicht schön spielen oder zaubern, sondern nur die Punkte holen."

Das soll nun am kommenden Spieltag zuhause gegen den VfB Stuttgart geschehen. Mit einem Sieg würde man an die Schwaben auf drei Punkte herankommen. Ausreichend Motivation also für die Schalker, denen im Falle einer neuerlichen Nullnummer der nächste Rekord winkt. Denn das häufigste von einem Team wiederholte Ergebnis war ein 1:1.

Das gelang Bayer 04 Leverkusen 1980/81 und Werder Bremen 2020 - jeweils fünfmal in Folge. Mit diesen beiden Klubs könnten die Knappen nun also gleichziehen. Damit das nicht passiert, müsse man laut Reis "üben, üben, üben und den inneren Schweinhund besiegen". Nur so könne sich auch offensiv mal der Knoten lösen. Der Trainer nahm seine Schützlinge dabei auch in die Pflicht, indem er forderte, "auch mal nach dem Training ein paar Extra-Flanken zu schlagen".