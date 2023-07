Leidenszeit beendet: Trainingscomeback für Stürmer Dietz

Florian Dietz hat sich beim 1. FC Köln nach fast neunmonatiger Pause im Training zurückgemeldet. Steffen Baumgart freut sich auf den Stürmer, baut aber mit Blick auf Dietz erstmal vor.

Aus dem Kölner Trainingslager in Maria Alm (Österreich) berichtet Frank Lußem

Nein, die lautstarke Anfeuerung, für die er bekannt ist, kann Steffen Baumgart sich in diesem Trainingslager weitgehend sparen. Es geht intensiv zur Sache auf dem gepflegten Rasen des Rudi-Hasenauer-Stadions in Maria Alm, auch die tropischen Temperaturen von jenseits der 30 Grad können die Profis des 1. FC Köln nicht stoppen. Baumgart lobt: "Die Jungs arbeiten, weil sie wollen. Wir müssen sie nicht antreiben. Sie machen einfach. Und das ist schön zu sehen."

Dass die Intensität das eine oder andere Opfer fordert, nimmt man hin, umso mehr, wenn es sich um leichte Blessuren handelt, wie etwa am Dienstag bei Luca Kilian, der einen Pferdekuss kassierte, daraufhin den Rasen zur Behandlung verließ und auf dem Ergometer das Training fortsetzte.

Auch er wird wieder ein Loch fallen, aber das ist normal. Steffen Baumgart

"Er hätte weitermachen können", berichtete Baumgart, doch übertreiben will man es nicht, bloß kein unnötiges Risiko eingehen. Verletzungspausen während der Vorbereitung sind die unangenehmsten, weil die Grundlagen noch nicht vollends gelegt wurden und der Abstand zur Leistungsspitze sich schnell vergrößert.

Erfreulich das Comeback von Angreifer Florian Dietz. Der Mittelstürmer, der fast neun Monate pausieren musste, absolvierte nach auskuriertem Kreuzbandriss und monatelangem Reha- und Aufbautraining und vielen individuellen Einheiten große Teile der Übungen mit. "Auch er wird wieder ein Loch fallen", baut Baumgart den Erwartungen vor, "aber das ist normal. Schön ist, dass er ganz normal dabei ist, es sieht von der Bewegung her sehr gut aus."

U-21-Trio stößt zur Mannschaft

Erstmals während dieser Vorbereitung mit der Mannschaft am Ball waren am Dienstag die U-21-Nationalspieler Eric Martel, Denis Huseinbasic und Nikola Soldo. Das Trio weilt seit Montag in Maria Alm und komplettiert damit den Kader, dem immer noch die länger verletzten Jan Thielmann, Noah Katterbach und Steffen Tigges fehlen.