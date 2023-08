"Leidenschaftlich und wissbegierig": Modica arbeitet weiter unter Kauczinski

Zweitliga-Aufsteiger SV Wehen Wiesbaden stellt die Weichen für die Zukunft und hat den Kontrakt mit Co-Trainer Giuliano Modica (32) vorzeitig verlängert.

Modica heuerte im Sommer 2022 bei den Wiesbadenern an und feierte gleich in seiner ersten Spielzeit als Co-Trainer von Chefcoach Markus Kauczinski den Aufstieg in die 2. Bundesliga.

Nun setzt der Liga-Neuling also auf Kontinuität im Trainerteam und hat den ursprünglich bis 2024 laufenden Vertrag mit dem gebürtigen Argentinier vorzeitig verlängert.

"Leidenschaftlich und wissbegierig"

"Giuliano ist mit seiner hohen Fachkompetenz und vorbildlichen Arbeitsmentalität eine wertvolle Ergänzung unseres Trainerteams. Er hat sich seit seinem Start hier bei uns hervorragend in seine Rolle als Co-Trainer eingearbeitet", wird Paul Fernie, Sportlicher Leiter bei den Rot-Schwarzen, auf der Vereinswebsite zitiert. "Er ist ein leidenschaftlicher Mensch und zudem sehr wissbegierig. Darüber hinaus spricht er vier Sprachen, was in der Arbeit mit einem Profi-Team von großem Vorteil ist. Wir freuen uns daher sehr, auch in Zukunft auf Giuliano bauen zu können."

Aufsteiger Wiesbaden ist noch immer unbesiegt

Die Arbeit des Wiesbadener Trainerteams trägt auch in der neuen Spielzeit Früchte. Dem 1:1-Unentschieden zum Liga-Auftakt gegen den 1. FC Magdeburg ließen die Kauczinski-Schützlinge einen 1:0-Sieg bei Bundesliga-Absteiger Hertha BSC folgen. Nach dem jüngsten 1:0-Erfolg gegen den ambitionierten Karlsruher SC erklomm der noch immer ungeschlagene Aufsteiger den dritten Tabellenplatz.

Am Sonntag steht der Gang für Kauczinski und Modica nach Nürnberg an (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker). Die Franken haben zuletzt mit dem 3:2-Erfolg beim VfL Osnabrück ihren ersten Saisondreier eingefahren.