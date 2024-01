"Leidenschaft und Stabilität": Högners Wünsche für die Rückrunde

Gegen den VfL Wolfsburg hat es am Montagabend nicht gereicht. Die SGS Essen unterlag dem Herbstmeister mit 1:3. Die Mannschaft von Trainer Markus Högner ist dennoch die Überraschung der ersten elf Spieltage.

Die zarte Hoffnung, für eine Überraschung sorgen zu können, währte nur einige Minuten. Nachdem die Österreicherin Lilli Purtscheller am Montagabend in der 51. Minute das 1:0 für die SGS Essen im letzten Hinrundenspiel gegen den VfL Wolfsburg erzielt hatte, witterten die 3842 Zuschauer im Stadion an der Hafenstraße eine Sensation. Vierzehn Jahre lang hatte die SGS, der einzig verbliebene eigenständige Verein in der 1. Bundesliga, gegen Wolfsburg nicht gewinnen können.

Und ganz kurz lag dann doch die Überraschung in der Luft, zumal die Wolfsburgerinnen in den ersten 45 Minuten nicht überzeugen und kaum Druck auf das Tor der Gastgeberinnen entfachen konnten. Aber nach der Essener Führung zeigte der VfL seine wahre Stärke: Innerhalb von 14 Minuten gelangen dem Vizemeister der Vorsaison drei Treffer - darunter der sehenswerte Schuss von Nationalspielerin Marina Hegering aus fast 30 Metern in den Winkel. "Wir haben die Gegentreffer zu früh bekommen", meinte Essens Cheftrainer Markus Högner in der Nachbetrachtung der Partie.

SGS bieten "übermächtigem Gegner" Paroli

Dennoch war der 56-Jährige keinesfalls unzufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft am Montagabend auf dem katastrophal schlechten Platz an der Hafenstraße. "Ich kann meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen. Wir waren stabil, haben dem übermächtigen Gegner Wolfsburg über 90 Minuten sehr gut Paroli geboten. Das wünsche ich mir auch gegen andere Gegner", bilanzierte Högner, der von Mai 2018 bis Januar 2019 als Co-Trainer beim VfL Wolfsburg gearbeitet hat.

Die Bundesliga-Hinrunde hat die Sportgemeinschaft Essen-Schönebeck nach fünf Siegen, zwei Remis und vier Niederlagen als Tabellenfünfter abgeschlossen - punktgleich mit der TSG Hoffenheim. Eine Platzierung und eine Ausbeute, die dem Klub aus dem Ruhrgebiet nicht jeder Experte vor der Saison zugetraut hätte.

"Die Mannschaft ist auf einem guten Weg"

Högner: "Wenn wir so auftreten, so eine Leidenschaft und Stabilität in unserem Spiel haben wie gegen Wolfsburg, dann können wir in der Rückrunde unsere Leistungen bestätigen. Das ist schon unser Anspruch. Ich glaube auch, dass wir das schaffen werden. Es wird schwer genug. Aber die Mannschaft ist auf einem guten Weg."

Das sieht auch Vivienne Endemann so, die am Montagabend das 1:1 für den VfL Wolfsburg erzielt hatte: "Essen schafft es jedes Jahr, eine gute Mannschaft auf den Platz zu stellen. In dieser Saison spielt die SGS überragend, sie machen das sehr gut." Endemann muss es wissen: Sie wechselte im Sommer des vergangenen Jahres von Essen nach Wolfsburg. Auch Lena Oberdorf, Dominique Janssen und Marina Hegering haben früher bei der SGS gespielt.