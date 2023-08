"Leichtsinnsfehler": Fiel wider die "billigen Gegentore"

Der 1. FC Nürnberg hat im Pokal Selbstvertrauen getankt und will nun beim Aufsteiger VfL Osnabrück unbedingt auch in der Liga in die Erfolgsspur einbiegen.

Im DFB-Pokal hielt sich der 1. FC Nürnberg jüngst mit dem 9:1-Erfolg über den FC Oberneuland schadlos, hatte in dem Fünftligisten aber auch einen denkbar dankbaren Gegner. In der Liga dagegen warten die Franken nach dem sehr holprigen Start mit nur einem Zähler aus den ersten beiden Partien noch auf den ersten Dreier.

Nun wartet Aufsteiger VfL Osnabrück auf den Club, der am Sonntag an der Bremer Brücke auflaufen wird (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker).

Im Angriff dürfte erneut Daichi Hayashi den Vorzug vor Christoph Daferner erhalten. Der im Sommer vom belgischen Erstligisten VV St. Truiden ausgeliehene japanische Offensivallrounder belebt das Angriffsspiel merklich.

Setzt Youngster Uzun seinen Lauf an der Bremer Brücke fort?

Und mit Can Uzun hat sich zuletzt ein 17-Jähriger in den Vordergrund gespielt, erzielte beim 2:2 gegen Hannover beide Treffer für die Nürnberger und stellte im Pokal als bis dato jüngster Dreifachtorschütze einen neuen Rekord auf. Die bisherige Bestmarke hielt Olaf Thon, der einst im Trikot des FC Schalke 04 einen Tag nach seinem 18. Geburtstag im Halbfinale des DFB-Pokals gegen Bayern München (6:6) einen Dreierpack schnürte. Dieser Rekord ist nun Geschichte. Can Uzun ist mit 17 Jahren und 274 Tagen neuer Rekordhalter.

Um einen Komplett-Fehlstart in der 2. Liga zu vermeiden, legt FCN-Chefcoach Cristian Fiel aber ein Hauptaugenmerk auf die anfällige Defensive."Wir müssen konsequenter verteidigen und Zweikämpfe führen, um sie zu gewinnen und nicht, um sie einfach nur zu führen", fordert der Trainer vor dem Gang zum niedersächsischen Aufsteiger.

"Die Tore, die wir bekommen, sind einfach zu billig"

Fiel appellierte am Freitag auf der Spieltagspressekonferenz an seine Mannschaft, die "Leichtsinnsfehler" in der Abwehr abzustellen. "Die Tore, die wir bekommen haben, sind einfach zu billig", sagte der 43-Jährige.

Dass die Aufgabe in Osnabrück kein Selbstläufer wird, weiß Fiel. "Ich erwarte am Sonntag vor allem Intensität, ein Publikum, das Vollgas geben wird, und eine Mannschaft, die die Euphorie vom Aufstieg noch in sich trägt", mahnt der Coach. "Ich glaube schon, dass sie versuchen werden, früh Stress auszuüben. Darauf müssen wir vorbereitet sein und dann die richtigen Lösungen finden."