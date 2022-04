Leichtes Werder-Restprogramm? "Davor möchte ich warnen"

Der SV Werder ist Tabellenführer der 2. Liga - und hat ein vermeintlich leichtes Restprogramm zu bewältigen. Dass der Aufstieg also nur noch Formsache sein könnte, hört man in Bremen aber natürlich nur ungern.

Am kommenden Freitag (18.30 Uhr) zu Hause gegen Holstein Kiel, neun Tage später auswärts bei Erzgebirge Aue und zum Saisonfinale ein weiteres Heimspiel gegen Jahn Regensburg: Die drei Gegner in den noch ausstehenden Spielen für den SV Werder Bremen klingen mit Blick aufs Ranking machbar, keines der Teams belegt aktuell einen Platz in der ersten Tabellenhälfte, und Aue könnte am übernächsten Spieltag womöglich bereits abgestiegen sein…

Alles kein Grund für Clemens Fritz, "dass sich irgendjemand damit beschäftigt oder nur einen Hauch nachlässt, weil von außen ständig hereingetragen wird, dass wir das leichteste Restprogramm haben", verdeutlicht der Leiter Profifußball bei Werder: "Davor möchte ich warnen." Auch, dass sich mit Verfolger Schalke 04 und dem FC St. Pauli am 33. Spieltag zwei Aufstiegskonkurrenten durch das direkte Aufeinandertreffen noch gegenseitig die Punkte wegnehmen werden, tangiert die Herangehensweise der Bremer im Saisonfinale nicht.

Fritz: "…und das machen wir auch"

"Entscheidend ist da, dass man mit der entsprechenden Ernsthaftigkeit in die Spiele reingeht, genauso wie wir es gegen Schalke gemacht haben - das brauchen wir auch gegen Kiel, Aue und Regensburg", so Fritz, "wir sollten nur bei uns bleiben - und das machen wir auch". Am vergangenen Spieltag hatte Werder beim 4:1 auf Schalke nach drei sieglosen Spielen zuvor (jeweils 1:1-Unentschieden) erstmals wieder gewonnen. "Wir haben es erlebt in den vergangenen Wochen: Es gibt keine leichten Gegner in dieser Liga. Die Leistungsdichte ist einfach enorm hoch", sagt der 41-Jährige.

Die Ausgangslage für Werder ist gut, aber beileibe nicht uneinholbar, bei gerade mal drei Punkten Vorsprung auf Relegationsrang drei - und vier auf Platz vier. Beim Torverhältnis besitzt Werder (plus 18) aktuell ebenfalls keinen riesigen Vorteil gegenüber der Konkurrenz. Schalke (plus 25) liegt hier klar vorne; selbst der HSV (plus 26) als Tabellenfünfter besitzt in dieser Hinsicht einen kleinen Bonus, trotz eines Rückstands von sechs Punkten auf die Bremer.

Auch Werner sieht noch eine "große Gefahr"

So oder so steuert Fritz entgegen, damit sich an der Weser niemand bereits zu sicher fühlt: "Wir sind noch nicht in der 1. Liga." Auch Werder-Coach Ole Werner ordnete das Restprogramm seiner Mannschaft im kicker-Interview vom Montag als tückisch ein: "Speziell in der 2. Liga besteht die große Gefahr, gerade diese Spiele von außen als vermeintlich leicht zu titulieren, weil es vielleicht nicht mehr für jeden Gegner um alles geht." Und trotzdem dürfe man sich "zum Saisonende keinerlei Schwächen" mehr erlauben.