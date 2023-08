Leichter Meniskusschaden: Johansson fällt vorerst aus

Holstein Kiel muss in den nächsten Wochen auf eine wichtige Stütze in der Defensive verzichten. Carl Johansson hat sich einen leichten Meniskusschaden zugezogen.

Wird den Kielern in den nächsten Wochen fehlen: Defensivmann Carl Johansson. IMAGO/Claus Bergmann

Am ersten Spieltag war Johansson bei Holstein noch in der Startelf gestanden, hatte einen Anteil daran, dass die Kieler die Auftaktpartie in Braunschweig mit 1:0 gewannen (kicker-Note 3). Beim 2:1-Heimsieg gegen Greuther Fürth fehlte der 29-jährige Schwede bereits wegen Knieproblemen im Aufgebot der Norddeutschen. Jetzt ist die Diagnose bekannt.

Johansson hat sich einen leichten Meniskusschaden im Knie zugezogen und wird den Kielern in den nächsten Spielen nicht zur Verfügung stehen. Das machten die Störche am Dienstagvormittag bekannt. Die Verletzung wurde bereits am Montag erfolgreich durch einen arthroskopischen Eingriff behoben.

Der Defensivmann wechselte im Sommer vom dänischen Erstligisten Randers FC, bei dem er nur ein knapp halbes Jahr unter Vertrag stand, zu den Störchen. Zuvor war er zwischen 2021 und 2023 beim IFK Göteborg aktiv.