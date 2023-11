"Leichte Kapsel-Band-Verletzung": Trainingspause für Flick

Im Spiel gegen seinen Ex-Klub Schalke 04 (1:2) machte Florian Flick zu Beginn der zweiten Halbzeit noch mit dem Ausgleich auf sich aufmerksam. Wenige Minuten später war dann verletzungsbedingt Schluss - nun gab der 1. FC Nürnberg eine leichte Entwarnung.

Freud und Leid lagen bei Florian Flick am Wochenende extrem nah beieinander - neun Minuten um ganz genau zu sein. In der 47. Minute brachte der defensive Mittelfeldspieler seine Nürnberger gegen seinen ehemaligen Arbeitgeber Schalke noch mit einem Schuss von der Strafraumkante zurück ins Spiel und traf zum 1:1-Ausgleich. In der 56. Minute ging Flick dann allerdings zu Boden, nachdem er in einem Zweikampf umgeknickt war.

Zwar biss der 23-Jährige zunächst noch einmal auf die Zähne, musste aber nur zwei Minuten später durch Taylan Duman ersetzt werden. Mit schmerzverzehrtem Gesicht verließ Flick den Platz. Ohne ihn kassierte der FCN kurz vor Schluss dann auch noch das 1:2 durch Danny Latza (89.) und ging im Fanfreundschaftsduell mit den Knappen leer aus.

"Mehrtägige Trainingspause"

Am Montag gab der Club die Diagnose des Abräumers bekannt: Wie die MRT-Untersuchung ergab, hat sich Flick eine leichte Kapsel-Band-Verletzung am Sprunggelenk zugezogen. Die Nürnberger sprechen von einer "mehrtägigen Trainingspause", ein längerer Ausfall ist also nicht zu befürchten.

Ob Flick bereits am kommenden Samstag (13 Uhr) wieder fit ist, ließ der Verein zunächst offen. Für den Club geht es dann zum SC Paderborn, der in der vergangenen Woche mit Siegen im DFB-Pokal beim SC Freiburg (3:1) und in der Liga in Karlsruhe (3:0) überzeugen konnte. Spätestens nach der darauffolgenden Länderspielpause dürfte Flick allerdings wieder fit sein, wenn der FCN nach Karlsruhe reist (26. November, 13.30 Uhr).

Flick zuletzt absolut gesetzt

Nach seinem Mittelfußbruch im Endspurt der vergangenen Saison verpasste Flick die ersten sechs Spieltage der laufenden Spielzeit verletzungsbedingt und feierte erst am siebten Spieltag in Braunschweig (2:2) sein Comeback. Nur eine Woche später stand der gebürtige Mannheimer wieder in der Startelf, aus der er seitdem nicht mehr wegzudenken war. Der Treffer gegen Schalke markierte bereits sein zweites Saisontor.