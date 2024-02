Leichte Entwarnung: Tresoldi kehrt wohl am Donnerstag ins Training zurück

Nicolo Tresoldi musste in Osnabrück bereits nach gut einer halben Stunde aufgrund einer leichten Gehirnerschütterung den Platz verlassen. Am Dienstag gab Stefan Leitl Entwarnung.

Ausgerechnet beim Tabellenletzten VfL Osnabrück verlor Hannover 96 (0:1) erstmals in diesem Jahr (zuvor vier Siege, ein Remis). Neben dem Rückschlag im Aufstiegsrennen war nach Abpfiff auch die Verletzung von Nicolo Tresoldi ein Thema. Der 19-Jährige war in der 30. Minute im gegnerischen Sechzehner mit Oumar Diakhite zusammengeprallt und hatte direkt per Handgeste die medizinische Abteilung zu sich geordert.

Von zwei Betreuern gestützt war der sichtlich benommene Angreifer vom Feld geführt und anschließend zu weiteren Untersuchungen ins Krankenhaus gebracht worden.

Tresoldi trainierte bereits individuell

Am Dienstag gab es nun leichte Entwarnung. Nach seiner leichten Gehirnerschütterung trainierte Tresoldi bereits "indoor". "Morgen wird er noch individuell trainieren - und wenn alles passt, gehe ich aktuell davon aus, dass er Richtung Donnerstag wieder trainieren kann", wird Stefan Leitl in einer Vereinsmitteilung zitiert.

Dementsprechend könnte der Stürmer auch am Samstag im Heimspiel gegen den direkten Konkurrenten Düsseldorf (13 Uhr, LIVE! bei kicker) wieder eine Option darstellen. Dies wäre nicht unwichtig für die Niedersachsen, da sich Tresoldi in diesem Jahr in guter Verfassung befindet. In den bisherigen sechs Ligaspielen 2024 steuerte er fünf Scorerpunkte (vier Tore, eine Vorlage) bei - so viele wie in der gesamten Hinrunde.