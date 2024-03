Leichte Entwarnung nach Schrecksekunde um Johannes Golla

Gehen dem Handball-Nationalteam in Deutschland vor der Olympia-Qualifikation in der kommenden Woche die Kreisläufer aus? Erst fiel Justus Fischer aus, am Samsag verletzte sich Jannik Kohlbacher und am Sonntag humpelte Johannes Golla im Heimspiel der SG Flensburg-Handewitt gegen Frisch Auf Göppingen vom Parkett - kam aber zum Ende des ersten Durchgangs kurzzeitig für die Deckung wieder zurück auf das Feld.

Johannes Golla verletzte sich im Heimspiel gegen Göppingen. Ingrid Anderson-Jensen