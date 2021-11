Leichtathletik-Weltkongress: Russische Athleten weiterhin gesperrt

Russland Leichtathletik-Verband Rusaf bleibt sechs Jahre nach Aufdeckung eines flächendeckenden Dopingsystems suspendiert. Dies beschloss der 53. Kongress des Leichtathletik-Weltverbandes World Athletics am Mittwoch.

Das Stimmverhältnis bei der digitalen Versammlung des Leichtathletik-Weltverbands World Athletics war eindeutig: Mit 126 zu 18 Stimmen stimmte der Kongress für eine weiterführende Suspendierung russischer Athleten.

"Die wichtigen Meilensteine sind gesetzt. Die Taskforce hat zudem das Gefühl, dass diese Veränderungen eine neue Kultur bei Rusaf reflektieren", sagte Rune Andersen, Leiter der Russland-Taskforce des Weltverbandes. Die Doping-Praxis der Vergangenheit werde abgelehnt und es gebe die Zusicherung, komplett sauber als vertrauenswürdiges Mitglied vorwärts zu gehen. Es gebe aber noch eine Reihe von Leuten, die diese neue Kultur nicht akzeptiert hätten.

Suspendierung zeitnah aufgehoben?

"Fortschritt ist gut, aber es ist noch viel zu tun. Die letzten Monate haben aber den Optimismus gestärkt", sagte Weltpräsident Sebastian Coe. "Wir bewegen uns in die richtige Richtung und sehen Licht am Ende des Tunnels." Gestärkt wird die Zuversicht, dass die Suspendierung in absehbarer Zeit aufgehoben werden könnte, durch die gute Zusammenarbeit zwischen der Taskforce und der Rusaf-Führung mit der neuen Präsidentin Irina Priwalowa, Olympiasiegerin über 400 Meter Hürden 2000 in Sydney. "Die neue russische Führung hat gezeigt, dass sie die Veränderungen anführen will", sagte Andersen.

Priwalowa, deren Verband seit November 2015 suspendiert ist, versicherte, den Weg der Besserung weitergehen zu wollen: "Wir sind auf dem Weg, ein sauberes Mitglied zu werden. Die Wiederaufnahme von Rusaf ist mein persönliches Ziel."