Leichtathletik-EM in Rom: Mihambo führt deutsches Team an

Der Deutsche Leichtathletik-Verband hat sein Team für die Europameisterschaft in Rom vergrößert. Insgesamt sind nun 100 Athletinnen und Athleten nominiert.

Das Aufgebot des Deutschen Leichtathletik-Verbands ist nach einer weiteren Nominierungsrunde nahezu komplett. Nachdem bereits Starterinnen und Starter im Halbmarathon, Gehen, über 10.000 Meter und im Mehrkampf ihr Ticket für die Europameisterschaften in Rom (7. bis 12. Juni) erhalten hatten, sind nun weitere Plätze vergeben worden.

Angeführt wird das deutsche Team von Weitsprung-Olympiasiegerin Malaika Mihambo. Bei den letzten kontinentalen Titelkämpfen in München 2022 war die Heidelbergerin Zweite geworden. Insgesamt sind vier Titelträger von München auch in Italien dabei. Niklas Kaul (Zehnkampf), Julias Weber (Speerwurf), Konstanze Klosterhalfen (5000 Meter) und Gina Lückenkemper (100 Meter) zählen auch in der ewigen Stadt zu den deutschen Medaillenhoffnungen.

"Für mich ist es auf jeden Fall eine Meisterschaft, die ich sehr ernst nehme", sagte Mihambo dem SID über die Titelkämpfe in Rom. In Italien will die 30-Jährige weiter Schwung aufnehmen für die Olympischen Spiele in zwei Monaten. Denn in Paris solle dann "der absolute Höhepunkt gesetzt" werden, sagte Mihambo.

Potye fehlt verletzungsbedingt

Vize-Europameister Tobias Potye (Hochsprung) hingegen musste verletzungsbedingt seinen Start absagen. Bei den Weltmeisterschaften im vorigen Jahr wurde Potye starker Fünfter.

Bisher hat der Deutsche Leichtathletik-Verband insgesamt 100 Athleten und Athletinnen für die EM nominiert, die erster Saisonhöhepunkt im Olympia-Jahr ist. Voraussichtlich an diesem Wochenende kommen noch jene dazu, die über die europäische Rangliste und eine Leistungsbestätigung einen Quotenplatz sicher haben. 2022 war der DLV bei der EM die Nummer eins in der Nationenwertung, bei der WM im Vorjahr in Budapest gab es keine Medaille.