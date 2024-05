Leichtathletik-EM 2024: Ort, Datum, Übertragung

Zum insgesamt 26. Mal finden im Juni 2024 Leichtathletik-Europameisterschaften statt. Ein Überblick über die wichtigsten Eckdaten.

Mit insgesamt fünf amtierenden Einzel-Europameistern reist der Deutsche Leichtathletik Verband zu den Leichtathletik-Europameisterschaften. Niklas Kaul (Zehnkampf), Konstanze Klosterhalfen (5000 m), Gina Lückenkemper (100 m) und Julian Weber (Speerwurf) gehören ebenfalls wie Richard Ringer (Marathon) zum Aufgebot. Da aber im Olympia-Jahr diesmal kein Marathon auf dem Programm steht, startet Ringer über die halbe Distanz.

2022 in München hatten zudem die Marathon-Mannschaft der Frauen und die 4x-400-m-Staffel der Frauen Gold geholt. Ebenso dabei ist Weitsprung-Olympiasiegerin Malaika Mihambo, die sich vor den Spielen in Paris in Form bringen möchte. Seine Teilnahme absagen musste Hochsprung-Vize-Europameister Tobias Potye.

Wann beginnen die Leichtathletik-Europameisterschaften 2024?

Die 26. Leichtathletik-Europameisterschaften finden vom 7. bis zum 12 Juni 2024 in Rom statt. Insgesamt geht es an sechs Tagen jeweils in zwei Sessions (Vormittag/Abend) um die Medaillen. Die Entscheidungen fallen dabei in den Abendsessions. Eine Ausnahme sind die Halbmarathon-Wettbewerbe, die am Morgen des 9. Juni starten.

Austragungsort der Leichtathletik-EM

Bereits zum zweiten Mal nach 1974 finden die Europameisterschaften der Leichtathletik in Rom statt. Austragungsstätte ist dabei das Olympiastadion. Insgesamt sind es nach der EM-Premiere 1934 in Turin sogar die dritten Titelkämpfe in Italien.

Die Leichtathletik-EM live im TV und Stream

Übertragen werden die Europameisterschaften von ARD und ZDF sowohl im TV als auch im Livestream. Die ARD beginnt am ersten Wettkampftag (7. Juni), dann wechseln sich beide Sender ab. Außerdem berichtet Eurosport.

Wo sind die nächsten Leichtathletik-Europameisterschaften?

Die 27. Leichtathletik-Europameisterschaften werden in Birmingham ausgetragen. Damit ist Großbritannien erstmals Schauplatz der kontinentalen Titelkämpfe. Gelaufen, gesprungen und geworfen wird dabei im Alexander Stadium im Stadtteil Perry Park, wo unter anderem schon die Commonwealth Games (2022) stattfanden.