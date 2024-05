Leichtathletik-EM 2024: Der Zeitplan in der Übersicht

In Rom finden vom 7. bis 12. Juni 2024 die Leichtathletik-Europameisterschaften statt. Ein Überblick über den Zeitplan der sechs Wettkampftage.

Ludo heißt das Maskottchen der Leichtathletik-EM 2024 in Rom. IMAGO/NurPhoto

Zum insgesamt 26. Mal werden die Leichtathletik-Europameisterschaften ausgetragen. Die kontinentalen Wettkämpfe finden 2024 vom 7. bis 12. Juni im Olympiastadion in Rom statt. Die italienische Hauptstadt ist zum zweiten Mal Austragungsort der Leichtathletik-EM der Frauen und Männer. Übertragen werden die Titelkämpfe im Wechsel von ARD und ZDF im TV und Livestream, außerdem berichtet auch Eurosport.

Der Zeitplan der Leichtathletik-EM

Alle Entscheidungen in der Übersicht

Freitag, 7. Juni:

18.35 Uhr: 20 km Gehen (F)

21.00 Uhr: Diskuswurf (M)

21.33 Uhr: Kugelstoßen (F)

22.20 Uhr: 4x 400 m (Mixed)

22.40 Uhr: 5000 m (F)

Samstag, 8. Juni:

18.00 Uhr: 20 km Gehen (M)

20.06 Uhr: Weitsprung (M)

21.02 Uhr: Kugelstoßen (M)

21.37 Uhr: Diskuswurf (F)

21.47 Uhr: 800 m (F)

22.08 Uhr: 100 m Hürden (F)

22.18 Uhr: 110 m Hürden (M)

22.28 Uhr: 5000 m (M)

22.53 Uhr: 100 m (M)

Sonntag, 9. Juni

9.00 Uhr: Halbmarathon (M)

9.30 Uhr: Halbmarathon (F)

20.30 Uhr: Hochsprung (F)

21.11 Uhr: Hammerwurf (M)

21.21 Uhr: Dreisprung (F)

22.04 Uhr: 3000 m Hindernis (F)

22.27 Uhr: 800 m (M)

22.36 Uhr: 1500 m (F)

22.53 Uhr: 100 m (F)

Montag, 10. Juni

20.15 Uhr: Stabhochsprung (F)

21.33 Uhr: Hammerwurf (F)

21.40 Uhr: 400 m (M)

21.50 Uhr: 400 m (F)

22.00 Uhr: 3000 m Hindernis (M)

22.50 Uhr: 200 m (M)

Dienstag, 11. Juni

20.35 Uhr: Hochsprung (M)

20.55 Uhr: Dreisprung (M)

21.05 Uhr: 400 m Hürden (M)

21.18 Uhr: 400 m Hürden (F)

21.30 Uhr: 10.000 m (F)

21.36 Uhr: Speerwurf (F)

22.25 Uhr: 1500 m (M)

22.53 Uhr: 200 m (F)

Mittwoch, 12. Juni

20.12 Uhr: Stabhochsprung (M)

20.28 Uhr: Speerwurf (M)

20.54 Uhr: Weitsprung (F)

21:06 Uhr: 4x 400 m (F)

21.19 Uhr: 4x 400 m (M)

21.31 Uhr: 800 m (F)

21.44 Uhr: 10.000 m (M)

22.26 Uhr: 1500 m (M)

22.38 Uhr: 4x 100 m (F)

22.50 Uhr: 4x 100 m (M)

Bei den den letzten Europameisterschaften 2022 in München holte das Team des Deutschen Leichtathletik Verbandes insgesamt sieben Goldmedaillen. Niklas Kaul (Zehnkampf), Konstanze Klosterhalfen (5000 m), Gina Lückenkemper (100 m), Richard Ringer (Marathon) und Julian Weber (Speerwurf) standen in Einzelwettbewerben ganz oben - alle sind auch in Rom dabei.

Zudem gab es noch für die 4x-100-m-Staffel der Frauen sowie in der Marathon-Mannschaftswertung der Frauen Gold. Ein Marathon steht im Olympia-Jahr bei der Leichtathletik-EM allerdings nicht auf dem Plan. Ringer startet deshalb auf die halbe Distanz.