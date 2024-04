Vardy bügelt Fehler aus: Maresca stört nur Leicesters "Basketball"-Ansatz

Leicester City geht in der Pole Position auf die Zielgerade in der Championship: Nach zwei Aussetzern in der Fremde gewannen die Foxes zu Hause das wichtige Duell mit West Bromwich.

Nach zwei niederschmetternden Auswärtsniederlagen in Folge (je 0:1 bei Millwall und Plymouth) war Leicester City in der Pflicht. West Bromwich, Verfolger der Spitzengruppe, diktierte allerdings die Anfangsphase im King Power Stadium. Aus dem Nichts schlugen jedoch die Hausherren zu: Vardy scheiterte noch an Palmer, Ndidi stand aber goldrichtig und staubte zur schmeichelhaften Führung ab (22.).

Leicester-Coach Enzo Maresca sah ein "verrücktes Spiel", in dem die Gäste die Foxes durchaus überraschten. "Sie haben die ganze Saison mit einer Viererkette gespielt und sind dann mit einer Fünferkette hierhergekommen." Die Gastgeber hätten eine höhere Führung mit in die Pause nehmen können, doch Vardy verschoss einen selbst herausgeholten Elfmeter Sekunden vor dem Halbzeitpfiff (45.). Es war der erste vergebene Strafstoß Leicesters in dieser Saison - zur Unzeit.

Doch nach dem Seitenwechsel hatte sich Vardy offensichtlich etwas vorgenommen. Nachdem Choudhury binnen Sekunden zweimal grandios auf der Linie gerettet hatte und Bartley per Kopf nur die Latte traf, stellte Leicesters Torjäger gerade zur rechten Zeit auf 2:0. Fatawus Flanke nickte der 37-Jährige diesmal eiskalt ein (65.). Sein 15. Treffer im 32. Einsatz.

Maresca kritisch: "Dafür sind wir zu gut"

Wie die Foxes das Spiel nach der Pause führten, gefiel Maresca nicht. "In der zweiten Halbzeit ging es auf und ab. Das ist etwas, das wir nicht mögen. Ich habe schon oft gesagt, dass wir keine Mannschaft sind, die Basketball spielt - dafür sind wir zu gut", so der Italiener, der erleichtert anfügte: "Insgesamt ist es in dieser Phase der Saison aber einfach sehr wichtig, Spiele zu gewinnen."

Mehr als der Anschlusstreffer durch Wallace (76.) wollte den Gästen nicht mehr gelingen. Mit nun 91 Punkten aus 43 Spielen führt Leicester die Tabelle der Championship an. Weitere Patzer sind angesichts der knappen Rückstände von Ipswich Town (89) und Leeds (87) allerdings nicht erlaubt.

Einen großen Schritt kann Leicester am Dienstag (21 Uhr) gehen, wenn Southampton - das am Samstag patzte (84 Punkte) - zum Premier-League-Mitabsteiger muss.