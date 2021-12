Leicester gegen Tottenham jetzt doch abgesagt

Die Premier League hat nun bereits das dritte Spiel in dieser Woche wegen zu vieler Corona-Fälle abgesagt.

Bleibt am Donnerstag leer: Das King Power Stadium in Leicester. Getty Images

Es geht weiter Schlag auf Schlag in England, wo die Omikron-Variante des Coronavirus sich stark ausbreitet. Am Donnerstag musste die Premier League nun das vierte Spiel innerhalb von fünf Tagen absagen.

Am vergangenen Sonntag hatte es Burnley gegen Tottenham erwischt, am Dienstag Brentford gegen Manchester United, am gestrigen Mittwoch zweieinhalb Stunden vor dem geplanten Beginn Burnley gegen Watford und nun - sieben Stunden vor Anpfiff - Leicester gegen Tottenham.

Sowohl Leicesters Trainer Brendan Rodgers als auch Spurs-Coach Antonio Conte hatten sich bereits am Mittwoch für eine Verlegung ausgesprochen, weil beide Teams von einem erheblichen Corona-Ausbruch betroffen waren. Erst mit einem Tag Verspätung wurde die Begegnung nun doch gecancelt.

Nicht auszuschließen, dass weitere Partien in den kommenden Tagen folgen. Erst am Donnerstagmorgen hatte sich Brentford-Trainer Thomas Frank dafür stark gemacht, dass die Liga den Spielbetrieb am Wochenende vorübergehend einstellen sollte.