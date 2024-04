Wende nach Ecken-Trick: Leicester stoppt Wagner-Elf und atmet auf

Trotz Rückstand hat Leicester City nach den jüngsten Rückschlägen im Aufstiegsrennen der englischen Championship vorgelegt. Auch Torjäger Vardy traf gegen Norwich und David Wagner.

Nach vier Niederlagen aus sechs Spielen hat Leicester City einen weiteren Rückschlag im Kampf um den Premier-League-Aufstieg verhindert. Zum Auftakt des 40. Spieltags in der Championship bezwang der Absteiger Norwich City am Ostermontag zuhause verdient mit 3:1. Dabei bewies die Mannschaft des früheren Guardiola-Assistenten Enzo Maresca Moral.

Denn als Gabriel Sara die von David Wagner trainierten Gäste in Führung brachte, schwante den Fans zunächst Böses. Der 24-jährige Brasilianer hatte einen Ecken-Trick vollendet, bei dem er, von den Kollegen am ersten Pfosten erfolgreich freigeblockt, Nunez' scharfe und flache Hereingabe ins Netz lenkte (20.).

Mavididi erst Vorbereiter, dann Torschütze

Dewsbury-Hall beruhigte die Nerven aber, indem er Mavididis Kopfball-Vorlage einnickte und den verdienten Ausgleich besorgte (33.). Auch danach blieb Leicester am Drücker und nutzte einen Fehler im Spielaufbau der Wagner-Schützlinge zum 2:1: Nachdem Dewsbury-Hall den Angriff vor dem Sechzehner fast schon hatte verpuffen lassen, kam Mavididi an den Ball, narrte seinen Gegenspieler und vollendete ins rechte untere Eck (61.).

Rechtsverteidiger Stacey vergab Norwichs einzige nennenswerte Gelegenheit zum 2:2 (71.), stattdessen setzte ein prominenter Joker auf der anderen Seite den Schlusspunkt: Torjäger Vardy, der an Karfreitag beim überraschenden 0:1 in Bristol noch Großchancen ausgelassen hatte, stand in der Nachspielzeit goldrichtig und erzielte sein 16. Saisontor (90.+3).

Leicester kletterte damit zumindest vorübergehend wieder an die Spitze der Championship, aus der die ersten beiden Teams aufsteigen. Neben Ipswich Town und Leeds United darf sich auch der FC Southampton noch Chancen ausrechnen, der zwei Nachholspiele in der Hinterhand hat. Norwich, das vor dem Leicester-Gastspiel 19 von 24 möglichen Punkten gesammelt hatte, hat als Sechster einen Play-off-Platz im Visier.