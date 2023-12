Lehrstunde, Papst-Audienz, Traumnote auch für Neuer: Als die Bayern Totti & Co. demontierten

Der Italien-Korrespondent prophezeit eine Abreibung für den FC Bayern, doch es kommt ganz anders. Die Roma kommt im Oktober 2014 brutal unter die Räder. kicker-Reporter Frank Linkesch erinnert sich.

Ich reise erst am Spieltag an, dem 21. Oktober 2014. Warum weiß ich nicht mehr, üblich ist bei uns die Anreise eigentlich einen Tag vor der Partie vorgesehen.

Die Flugverbindung geht von Nürnberg via Amsterdam (kein Witz!) nach Rom. Einen Direktflug von der Bratwurst-Metropole in die Ewige Stadt gibt es nicht, von München aus will ich wegen der Autofahrt dorthin nicht fliegen. Mein Hotel liegt in der Nähe des Vatikans. Wegen der langen Besucherschlange vor dem Petersdom halte ich mich dort nicht lange auf, esse stattdessen eine Pizza in der Nähe des eingerüsteten Trevi-Brunnens und schaue dem Treiben der Menschen zu.

Mit dem Bus fahre ich anschließend zum außerhalb liegenden Olympiastadion. Hier feierte Deutschland 1990 den Weltmeistertitel. Ich mag Stadien, die ein Hauch großer Geschichte umweht. Vor dem Stadion, wo unzählige Vespas parken, treffe ich den geschätzten Kollegen Oliver Birkner, unseren Italien-Korrespondenten. Sorry, Olli, jetzt verrate ich, dass Du damals getönt hast, die Guardiola-Bayern würden gleich eine Lehrstunde von der Roma bekommen.

Stattdessen erteilt der FC Bayern den Römern eine, feiert beim 7:1 seinen höchsten Auswärtssieg der Gruppenphasen-Geschichte. Guardiolas Mannschaft zerlegt eine Ansammlung alternder Stars um den bemitleidenswerten Francesco Totti, Daniele de Rossi oder Ashley Cole nach allen Regeln der Kunst.

Der kicker verteilt vier Einser - vor allem Neuer verdient sich die Traumnote

Die Details muss ich heute, gut neun Jahre später, googeln. Guardiola lässt tatsächlich im 3-4-3 spielen, Franck Ribery sitzt auf der Bank, Arjen Robben gibt den rechten Schienenspieler in der Mittelfeldkette und wird mit zwei Toren und einer Vorlage Spieler des Spiels. Neben dem Niederländer treffen Robert Lewandowski, Thomas Müller, Mario Götze sowie die Joker Ribery und Xherdan Shaqiri. Robben erhält die Note 1, ebenso wie Xabi Alonso und Philipp Lahm im zentralen Mittelfeld sowie Torwart Manuel Neuer, der nach der 5:0-Halbzeitführung mehrere Glanzparaden zeigt.

Die Bayern feiern in Rom ihr 7:1. imago/MIS

Tags darauf ist die Mannschaft zur Audienz bei Papst Franziskus geladen, Journalisten dürfen nicht mit. Es hätte einen unvergesslichen Kurztrip abgerundet. Übrigens: Nur ein weiteres Mal schießen die Bayern in der Gruppenphase sieben Tore in einem Auswärtsspiel: beim 7:2 in Tottenham im September 2019. Wieder bin ich anwesend. Dieses Mal sogar einen Tag vorher.