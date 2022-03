Lehrer Kramer deutlich: "Note 6, sitzen bleiben"

Arminia Bielefeld hat zum vierten Mal in Serie verloren. Nach dem 0:4 bei Mainz 05 übten die Arminen klare Selbstkritik.

Als Masaya Okugawa gegen Union Berlin in das lange Eck schoss und den 1:0-Siegtreffer besorgte, war die Welt bei Arminia Bielefeld noch in Ordnung: Platz 14 erklommen und sechs Punkte Vorsprung auf einen direkten Abstiegsplatz, das gefiel vor einem Monat den Verantwortlichen beim DSC.

Seit vier Spielen ohne Tor und Punkt

Seitdem aber geht es für Bielefeld bergab. Der Tiefpunkt, das wusste auch Coach Frank Kramer war nach dem 0:4 bei Mainz 05 erreicht. "Wir haben einfach ganz viele Dinge schlecht gemacht", wurde Kramer nach dem vierten Spiel ohne Punkt auf "Twitter" von Vereinsseite zitiert.

Viel lief tatsächlich nicht zusammen für die Arminia. Nicht einmal wurde Mainz-Keeper Robin Zentner kurz nach seiner Vertragsverlängerung ernsthaft geprüft. Weswegen die Bielefelder einen Vereinsnegativrekord einstellen. Satte viermal hintereinander verloren die Ostwestfalen nur in der vergangenen Saison in der Bundesliga, einen Treffer haben sie dabei nicht erzielt.

So etwas ist neu für Kramer in Bielefeld. Das war in Mainz ohnehin einiges: Schon nach 28 Sekunden lag der DSC zurück - und verursachte gleich drei Elfmeter in der zweiten Hälfte. So dürfe man eben nicht ins Spiel kommen, hielt der Coach fest. Manuel Prietl wusste ebenso, was er nicht hätte machen dürfen. Denn der zur Pause eingewechselte Sechser foulte zweimal plump im Strafraum.

So wie wir heute aufgetreten sind, das darf uns nicht mehr passieren. Manuel Prietl

Jeder müsse sich an die eigene Nase fassen, "auch ich", erklärte Prietl im Nachgang und entschuldigte sich. "Ich bin zweimal viel zu ungestüm reingegangen, das tut mir leid für meine Mitspieler und alle Fans." Ergänzend fügte er hinzu: "So wie wir heute aufgetreten sind, das darf uns nicht mehr passieren."

Kramer hofft: "Das muss der Tiefpunkt gewesen sein"

Während Prietl nach vorne blickte ("Wir werden uns schnell schütteln, und dieses Spiel ganz schnell aus dem Kopf bekommen, damit wir im Endspurt nochmal alles geben können"), mahnte Trainer Kramer noch einmal: "Zuerst muss jeder in den Spiegel blicken. Das muss der Tiefpunkt gewesen sein."

Die "Ärmel müssen hoch" im Kampf um den Klassenerhalt. Am besten schon nach der Länderspielpause am 2. April. Dann nämlich empfängt Bielefeld um 15.30 Uhr den direkten Konkurrenten Stuttgart. "Note 6, sitzenbleiben", wie bei "Sky" wird der früher als Gymnasiallehrer tätige Kramer dann hoffentlich nicht wieder sagen müssen.