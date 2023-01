Lehrer Guardiola gegen Schüler Arteta: "Wir könnten aneinandergeraten"

ManCity gegen Arsenal ist aktuell wohl das größte Fußball-Spektakel, das England zu bieten hat. Doch beim ersten Treffen in dieser Saison könnte sich die Show auch am Seitenrand ereignen.

So richtig rund geht es eigentlich erst in zweieinhalb Wochen, wenn Englands amtierender Meister und der aktuelle Tabellenführer der Premier League in der Liga aufeinandertreffen. Unter einem Sieg der Gunners würden einige wohl schon eine Vorentscheidung im Titelrennen verstehen. Aber eins nach dem anderen.

Am Freitagabend (21 Uhr, LIVE! bei kicker) werden sich Manchester City und der FC Arsenal zum ersten Mal in dieser Saison gegenüberstehen, wenn es im FA Cup um den Einzug ins Achtelfinale geht. Ein rein sportlich noch etwas überschaubarer Rahmen - und doch vielleicht der letzte große Härtetest, den Arsenal als Topfavorit noch bestehen muss. Und vielleicht die letzte Chance, dass der wütende Pep Guardiola noch an eine weitere Verteidigung der Meisterschaft glaubt.

Womöglich noch mehr als die norwegischen Landsleute Erling Haaland und Martin Ödegaard auf dem Platz werden Guardiola und sein ehemaliger Assistent Mikel Arteta im Etihad die Protagonisten sein. Vor inzwischen gut drei Jahren war der einstige Schüler aus Guardiolas Schatten herausgetreten, um als Chef die Gunners zu übernehmen - mit denen er seinen Lehrmeister jetzt überflügeln möchte.

Guardiola freut sich auf das bisher wohl spannendste Wiedersehen mit Arteta - und ist sich des Eskalationspotenzials an der Seitenlinie bewusst, wo der dafür unlängst kritisierte Schüler seinen Lehrer in puncto überbordender Leidenschaft noch übertrifft. "Er wird mich besiegen wollen und ich will ihn besiegen. Wenn einer verliert, werden wir nicht die besten Freunde sein", kündigte Guardiola auf der Pressekonferenz vor der Meisterschafts-Generalprobe an. Und nicht nur das.

Guardiolas Anekdote über Artetas Liebe zu Arsenal

Der 52-Jährige glaubt, "dass wir an der Seitenlinie aneinandergeraten könnten" - man kann sich das lebhaft vorstellen. "Ich glaube, dass es früher oder später passieren wird." Eine solche Auseinandersetzung würde allerdings "nichts am großen Respekt ändern", den der Katalane für seinen baskischen Weggefährten habe.

Sogar noch mehr als großen Respekt habe Arteta für seinen Arbeitgeber übrig, für den er einst auch als Spieler aufgelaufen war - eine Zeit lang sogar als Kapitän. "Er ist ein Fan", glaubt Guardiola, der dahingehend auch eine Anekdote aus gemeinsamer Zeit verriet: "Nach unseren Toren jubelte und sprang er viel umher. Nur gegen ein Team nicht, gegen das er dann einfach nur dasaß. Da wusste ich: Der Kerl mag Arsenal wirklich."