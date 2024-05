Lehmann düpiert Arsenal und sichert sich die Markenrechte an "The Invincibles"

Vor 20 Jahren ging der FC Arsenal als "The Invincibles" in die englische Sportgeschichte ein. Nun kam heraus, dass die Gunners die Markenrechte an dem Namen verloren haben - und das ausgerechnet an Jens Lehmann.

Einst hütete er das Tor des FC Arsenal, nun stach er seinen Ex-Klub bei Markenrechten aus: Jens Lehmann. IMAGO/PA Images