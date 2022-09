Legt Wuppertal bei der Effzeh-Reserve nach? - Münster reist zu Verfolger Lippstadt

Der 8. Spieltag der Regionalliga West steht am Wochenende bevor. Zum Auftakt stehen sich am Freitag RW Ahlen und der punktlose SV Straelen gegenüber. Samstags greift das Führungsduo ein. Preußen Münster ist zu Gast in Lippstadt. Der 1. FC Kaan-Marienborn empfängt Rot-Weiß Oberhausen, das in einer Krise steckt. Am Sonntag versucht der Wuppertaler SV bei seiner Dienstreise in Köln den dritten Sieg einzufahren.

Schwer zu schlagen: Der Wuppertaler SV (schwarz) hat erst eine Niederlage hinnehmen müssen. IMAGO/Nordphoto