Legt Aue gegen Halle nach? - FCS nach Koschinat-Aus gegen Zwickau

Aue eröffnet den 12. Spieltag gegen Halle - und hofft auf die Fortsetzung der Serie unter Trainer Carsten Müller. RWE fordert nach dem ersten Auswärtssieg am Samstag Dynamo Dresden. Der TSV 1860 München muss nach Osnabrück.

Knapp ein Drittel der letzten Drittliga-Saison mit Montagsspielen ist inzwischen absolviert - und oben wie unten im Klassement haben sich Grüppchen gebildet mit Klubs, die hoffen bzw. bangen. Auffällig: Im Keller weist das Quartett unter dem Strich geschlossen jeweils neun Punkte auf.

Mit Erzgebirge Aue und dem Halleschen FC treffen sich zwei dieser Sorgenkinder am Freitagabend (19 Uhr) zur Eröffnung des 12. Spieltags. Wobei die Veilchen um ihren "Nicht-mehr-ganz-so-Interimstrainer" Carsten Müller mit zwei Siegen im Keller das Licht angeknipst haben, dem HFC hingegen vorne die Wucht fehlt. Trainer André Meyer bemängelt, dass seine Offensivspieler "noch mal quer und noch mal quer" spielen.

RWE-SGD - Spitzenduo auswärts

Der "Six-Pack" an Samstag-Spielen bietet den brisanten West-Ost-Vergleich Rot-Weiss Essen gegen Dynamo Dresden. Beide Traditionsvereine haben nachhaltig mit einer Fan-Problematik zu kämpfen - RWE sprach jüngst 76 Hausverbote aus, die SGD kündigte in einer spielfilmlangen PK ebenfalls Konsequenzen an. Rein sportlich wollen beide Teams nach Siegen nachlegen.

Zum Spitzenduo: So langsam hat man sich an Aufsteiger Elversberg ganz oben gewöhnt, die Saarländer sind nach ihrem Torrausch im Landespokal diesmal bei der launischen Kölner Viktoria dran, die seit dem 13. August nicht mehr gewonnen hat. SVE-Verfolger 1860 München muss an die stimmungsvolle Bremer Brücke, wo der VfL Osnabrück nach dem sportlichen Kollaps in Dresden auf Wiedergutmachung aus ist.

Ziehl-Debüt gegen Zwickau

Bekommt der FCS die Kurve? Torhüter Daniel Batz. IMAGO/osnapix

Beim 1. FC Saarbrücken hat es nach der Niederlage in Mannheim gekracht, Trainer Uwe Koschinat ist weg, Manager Rüdiger Ziehl hat auf Interimsbasis übernommen. Kriegen Batz & Co. den talwärts fahrenden Zug gegen Zwickau gestoppt? Die Schwäne haben seit ihrem Sieg in Aue in der Liga dreimal nicht gewonnen und richten mit mageren elf Punkten den Blick momentan eher nach unten.

Genauso wie der punktgleiche SV Meppen nach seiner nicht eingeplanten Heimschlappe gegen Bayreuth. Die Emsländer gastieren in Ingolstadt, das durch den Coup bei den Löwen mit enorm verbreiteter Brust antreten wird. Auf der Suche nach bislang so seltenen Auswärtspunkten startet indes Waldhof Mannheim (0/1/4 in der Fremde) einen weiteren Versuch, diesmal beim SC Freiburg II, der unter der Woche mit U-21-Nationaltorwart Noah Atubolu verlängerte.

Schwarz-gelber Sonntag - SVWW hofft auf Prtajin

Der Sonntag sieht Schwarz-Gelb formal im Heimvorteil, nur in einem Fall ist es ein echter: Zunächst empfängt die stabilisierte SpVgg Bayreuth den SC Verl mit dem Ziel, die Abstiegszone zu verlassen (13 Uhr). Eine Stunde später ist im altehrwürdigen Stadion am Zoo in Wuppertal Anstoß der Begegnung BVB II gegen den MSV Duisburg - beide Revierklubs wollen dem negativen Trend entgegenwirken.

Irgendwie heimlich still und leise hat sich der SV Wehen Wiesbaden mit starken Resultaten an die Aufstiegsplätze herangerobbt. Im Montagsspiel (19 Uhr) geht's für die Hessen gegen den ebenfalls zuletzt sehr forschen VfB Oldenburg. SVWW-Coach Markus Kauczinski setzt auf Stritzel-Vertreter Arthur Lyska im Tor und Nilsson-Nachfolger Ivan Prtajin im Sturm, der seinem Vorgänger einiges voraushat: Prtajin brauchte nur sechs Spiele für fünf Tore, Nilsson seinerzeit 18.