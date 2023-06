"LEGO 2K Goooal!": Planen LEGO und 2K ein Fußballspiel?

Gibt es nach über 20 Jahren wieder ein Fußballvideospiel mit den Klemmbausteinen von LEGO? Der Leak eines koreanischen Komitees deutet darauf hin.

Das Spielprinzip war damals denkbar einfach: Laufen, Schießen, Passen, Flanken. Dazu waren auf dem Feld diverse Power-Ups verteilt, die zum Beispiel temporär die Schnelligkeit erhöhten - quasi der Vorläufer der Haus-Regeln bei FIFA. Die Rede ist von LEGO Football Mania, dem letzten Fußballspiel mit den Klemmbausteinen der dänischen Firma.

Das erschien 2002. Nach über 20 Jahren könnte jedoch ein neues Fußballspiel von LEGO auf den Markt kommen. Einen Hinweis lieferte das "Game Rating and Administration Committee of Korea", die das bisher unangekündigte Spiel "LEGO 2K Goooal!" bewerteten. Darin heißt es übersetzt: "Liste der Spiele, die von privaten Klassifizierungsorganisationen als klassifiziert eingestuft werden (2023.5.1.~2023.5.31. "LEGO 2K Goooal!" 22 Punkte)".

Beim koreanischen Komitee handelt es sich um eine staatliche Organisation, die wie die USK Alterseinstufungen vornimmt. Dementsprechend dürften die Informationen stichhaltig sein. kicker eSport hat bei 2K angefragt. Man wolle "aktuell keine Auskunft über kursierende Meldungen" geben. Ein Dementi klingt anders.

LEGO 2K Drive als Auftakt einer neuen Partnerschaft

Das Entwicklerstudio wäre erneut Take-Two Interactive, die auch an LEGO 2K Drive beteiligt waren. Das Rennspiel, welches wir getestet haben, war der Auftakt einer neuen Partnerschaft zwischen 2K und LEGO. Seit 2006 waren die Rechte an Inhalten rund um das dänische Spielzeugunternehmen exklusiv in fester Hand von TT Games, einer Tochterfirma von Warner Bros. Games. Offiziell für beendet erklärt wurde dieses Verhältnis allerdings nicht - 2K agiert demnach in Konkurrenz. Ob TT Games in Zukunft aber weitere LEGO-Spiele entwickelt, ist unklar. Zuletzt wurde berichtet, dass zahlreiche LEGO-Projekte des britischen Entwicklerstudios eingestampft wurden.

Ein neues Fußballspiel im Kosmos der Klemmbausteine von LEGO würde jedoch ins Bild passen. Auch das Rennspiel hatte Vorgänger - LEGO Racers 1, 2 und Drome Racers erschienen ebenfalls vor mehr als 20 Jahre. In einigen Elementen greift 2K Drive diese auf, daher gut möglich, dass Fußball als nächstes auf der To-Do-Liste beider Unternehmen steht.