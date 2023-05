Trotz langer Unterzahl: Legia Warschau holt Pokal im Elfmeterschießen

Legia Warschau hat den dritten Pokaltriumph in Folge von Rakow Tschenstochau verhindert. Die Hauptstädter setzten sich trotz Unterzahl im Elfmeterschießen durch.

Die ungewöhnliche Geschichte von Rakow Tschenstochau stand vor einem weiteren Höhepunkt. 2016 spielten die Schlesier noch in der dritten Liga. In der aktuellen Saison führen sie die polnische Ekstraklasa an - und standen auch erneut im Endspiel des Pokals, den sie in den beiden vergangenen Jahren bereits gewonnen hatten.

Gegen Legia Warschau sollte der dritte Pokaltriumph her. Nach 120 torlosen Minuten, in denen Rakow selbst eine frühe Überzahl (Ribeiro hatte in der 7. Minute die Rote Karte gesehen) nicht in Tore ummünzen konnte, stand ein Elfmeterschießen an.

Elfmeterschießen entscheidet

Die ersten fünf Schützen jedes Teams trafen jeweils, ehe Rakows Wdowiak patzte. Damit fuhr das von Kosta Runjaic (ehemals Trainer in Darmstadt, Duisburg, Kaiserslautern und 1860 München) trainierte Legia Warschau bereits zum 20. Mal in der Vereinsgeschichte den Pokalsieg ein.

Für Rakow hingegen bleibt die Hoffnung auf den ersten Meistertitel der Geschichte. Die Chancen stehen gut. Vier Spieltage vor dem Ende beträgt der Vorsprung auf Legia bereits elf Punkte.

