Legenden in Lila

Als Milka-Markenbotschafter unterstützen RUDI VÖLLER und LUKAS PODOLSKI eine besondere Aktion der bekannten Schokoladenmarke. Ein Gespräch mit den beiden Weltmeistern über ihr soziales Engagement, Fairplay und die heutige Fußballgeneration.

Rudi Völler (63) und Lukas Podolski (38) haben eine besondere Verbindung: 2004 holte Völler als Teamchef der Nationalelf den damals 19-jährigen Podolski in die Nationalmannschaft. Es folgten 130 Länderspiele und 49 Tore, gekrönt vom Weltmeistertitel 2014, den sein Ex-Trainer 24 Jahre zuvor gewonnen hatte. Mittlerweile ist Völler als Nationalmannschaftsdirektor beim DFB tätig, während Podolski in der polnischen Heimat bei Gornik Zabrze immer noch aktiv ist. Milka hat die beiden Weltmeister wieder zusammengebracht. Gemeinsam mit Mondelez International, offizieller Partner der Bundesliga und der 2. Bundesliga, spenden sie insgesamt 100.000 Euro an jeweils ein Herzensprojekt: Völler für das Projekt "Fußball-Ferien-Freizeiten" der DFB-Stiftung Egidius Braun, Podolski für das Projekt "Mutmacher" der Arche.

Sie setzen sich im Rahmen einer neuen Milka-Kampagne für den guten Zweck ein. Wie sieht Ihr Engagement aus?

Rudi Völler: Ich bin seit mehr als 20 Jahren für die DFB-Stiftung Egidius Braun engagiert. Mit Egidius Braun, der viele Jahre DFB-Präsident war, verband mich eine freundschaftliche Beziehung. Die Stiftung organisiert alljährlich Fußball-Ferien- Freizeiten und lädt dazu jedes Jahr 75 Fußballvereine mit insgesamt 1000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern ein. Alle Kosten übernimmt die Stiftung. Um die Teilnahme an den Freizeiten kann man sich noch bis zum 20. Oktober 2023 auf der Stiftungswebseite bewerben.

Lukas Podolski: Es ist eine tolle Sache, mit seinem Partner gemeinsam etwas Gutes tun zu können. Und das auch noch zusammen mit Rudi. Schon seit meiner Zeit bei Bayern München bin ich Botschafter der Arche und unterstütze sie auch mit meiner Stiftung. Die Arche ist zu 100 % auf Spenden angewiesen. Ihr Mutmacher-Projekt hilft Jugendlichen aus schwierigen Verhältnissen an verschiedenen Standorten bundesweit.

Herr Völler, was ist das Besondere an Ihrem ausgewählten Projekt?

Völler: Die Fußball-Ferien-Freizeiten zeichnen sich vor allem durch das abwechslungsreiche Programm aus. Es handelt sich nicht um leistungssportorientierte Trainingslager. Die Jugendlichen erleben eine besondere Woche, verbringen viel Zeit miteinander, genießen die Natur, gehen klettern, schwimmen, Bootfahren und spielen selbstverständlich auch Fußball. Zudem kommen prominente Persönlichkeiten aus der Welt des Fußballs vorbei, um beispielsweise über gemeinsame Werte zu sprechen.

Das Schwerpunktthema der Freizeiten im nächsten Jahr lautet "Völkerverständigung" - warum ausgerechnet dieses Thema?

Völler: Im kommenden Jahr steht in ganz Fußball-Deutschland die Europameisterschaft im Fokus. Wir freuen uns auf die Gäste aus unseren europäischen Nachbarländern. Das spiegelt sich auch in den Fußball-Ferien-Freizeiten, und wir freuen uns auf Mannschaften, die sich aus Kindern und Jugendlichen aus Deutschland und anderen Ländern zusammensetzen.

Herr Podolski, was ist das Besondere an Ihrem ausgewählten Projekt?

Podolski: Im Rahmen des Mutmacher-Projektes werden Jugendliche zwischen 14 und 21 Jahren unterstützt. In dem Alter ist die benötigte Hilfe viel individueller als noch bei kleinen Kindern und sehr vielfältig: Es geht natürlich darum, den Schulabschluss zu schaffen und für den Arbeitsmarkt vorbereitet zu sein. Es gibt aber z. B. auch oft Suchtprobleme in den Familien, und die Jugendlichen müssen lernen, selber einen anderen, einen gesunden Lebensstil zu verfolgen. Nachhilfe, Zukunftsplanung, Amtsangelegenheiten, Wohnungssuche - die Mutmacher der Arche sind für sie da und auch in Notsituationen oft ihre erste Anlaufstelle.

Woher kommt Ihr gesteigertes Interesse am Wohl der Kinder?

Podolski: Ich bin selbst auf der Straße in schwierigen Bezirken groß geworden. Zudem habe ich mit Kindern aus vielen Nationen mit unterschiedlichem Background gespielt und so auch gelernt, mich mit verschiedenen Herausforderungen auseinanderzusetzen. Dadurch will ich heute gerade den Kindern mit einer schweren Kindheit helfen.

Ein fairer Umgang miteinander ist zentraler Bestandteil beider Projekte. Was bedeutet der Begriff "Fairplay" für Sie persönlich?

Völler: Fairplay ist die Grundlage für jedes Miteinander im Sport. Man sieht es ja meistens unmittelbar auf dem Platz oder in den Wettkämpfen - oder eben nicht. Der Fußball als populärster Sport der Welt kann sicherlich eine Menge bewirken. Wir sollten uns bemühen, in diesem Sinne voranzugehen.

Podolski: Fairplay ist ein vielseitiger Begriff, der sich im Sport und darüber hinaus auf so viele Dinge beziehen lässt. Im Fußball ist Fairplay für mich ein wertschätzender Umgang mit den Gegnern, den Schiedsrichtern und nicht zuletzt mit den Fans. So war es mir immer wichtig, mich nach dem Spiel bei den Fans zu bedanken. Letztendlich ist Fairplay für mich eine Selbstverständlichkeit.

Sie beide stehen für verschiedene Fußballgenerationen. Ist es, verglichen zu Ihren Anfängen im Fußball, schwerer oder einfacher geworden, Profi zu werden?

Völler: Man kann unterschiedliche Zeiten schwer miteinander vergleichen. Heute braucht es, wie schon früher, erst einmal großes Talent. Vielleicht haben es die jungen Talente heute sogar etwas schwerer, weil es so viele andere Möglichkeiten der Freizeitgestaltung gibt. Das Internet und die sozialen Netzwerke haben natürlich einen großen Einfluss. Beim Fußball und generell beim Sport zu bleiben und erfolgreich zu sein, ist heute schon eine große Herausforderung.

Podolski: Wenn man sich die Zahl der Teenager ansieht, die aktuell in der Bundesliga spielen, ist es meiner Meinung nach heute einfacher. Ich selbst habe mit 17 angefangen, bei den Profis des 1. FC Köln zu trainieren, und war der Einzige. Heute ist das anders: Da sind in fast jeder Mannschaft drei bis fünf Spieler so jung. Ich denke auch, dass ich selbstständiger und abgehärteter war, als es die Jungprofis heute sind - die haben ja nahezu alles. Die Zeiten haben sich eben verändert, und das ist auch okay so.

Ihr Ratschlag an alle Fußballfans: Was braucht es, um Bundesliga-Profi zu werden?

Völler: Sehr viel Talent, wie schon gesagt. Und einen langen Atem. Wer sich durchsetzen will, muss sehr viel investieren, vor allem Zeit.

Podolski: Den goldenen Tipp gibt es leider nicht. Vieles ist natürlich Talent: Du wirst mit einer Gabe geboren, und dann entscheiden Kleinigkeiten wie Trainer, Eltern, Verletzungen und nicht zuletzt auch harte Arbeit.

Zu guter Letzt - Ihr Tipp bitte: Wer wird Deutscher Meister? Und wo landet Ihr Klub?

Völler: Ich hoffe auf eine spannende Saison so wie im vergangenen Jahr und dass vielleicht sogar mehr als zwei Klubs um die Meisterschaft kämpfen können. Natürlich hoffe und glaube ich, dass Bayer Leverkusen ein Wörtchen mitreden wird.

Podolski: Am Ende läuft vorne alles über die Bayern. Was den FC angeht, muss man beim Blick auf die aktuelle Tabelle froh sein, wenn sie den Klassenerhalt schaffen.

Interview: William Harrison