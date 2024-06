Leganes und Valladolid kehren in La Liga zurück - Drama um die Aufstiegsrunde

Bereits in der Vorwoche hatte Real Valladolid nach nur einem Jahr Zweitklassigkeit die Rückkehr in La Liga perfekt gemacht - am letzten Spieltag der zweiten spanischen Liga folgte nun auch CD Leganes ins Oberhaus. Für Racing Santander endete der Spieltag besonders bitter.

Zum zweiten Mal in der Vereinshistorie feiert CD Leganes den Aufstieg in die erste spanische Liga - und das sogar als Zweitligameister. Der vor den Toren Madrids beheimatete Klub siegte am 42. und letzten Spieltag von La Liga 2 vor eigenem Publikum mit 2:0 gegen den FC Elche und nutzte damit den Patzer von Real Valladolid (1:2 gegen Teneriffa), um auf Platz 1 zu springen.

Für Leganes, das in der gesamten Saison acht Spiele verlor und mit nur 27 Gegentreffern in 42 Spielen die mit Abstand beste Abwehr der Liga stellte, steht damit die insgesamt fünfte Saison in La Liga an. 2016 stieg der Klub, der zuvor von 2004 bis 2014 in der dritten spanischen Liga spielte, erstmals in seiner Geschichte in die erste Liga auf, hielt sich immerhin vier Jahre, bevor es 2020 zurück ins Unterhaus ging.

Nun steht gemeinsam mit Real Valladolid die Rückkehr in die erste Liga an - der Traditionsverein steht allerdings schon seit einer Woche als Aufsteiger fest. Der Klub von Präsident und Haupteigentümer Ronaldo schaffte somit nach nur einem Jahr in La Liga 2 den umjubelten Aufstieg. Und das durchaus dramatisch.

Am 41. Spieltag lag Valladolid bis zur Nachspielzeit mit 1:2 gegen den Tabellenletzten FC Villarreal B zurück, drehte die Partie aber durch ein Eigentor von Iker (90.+1) und einen verwandelten Elfmeter von Mamadou Sylla (90.+7) noch ganz spät. Dass es nun zur Meisterschaft nicht reichte, dürfte die Albivioletas in Anbetracht des sicheren Aufstiegs nicht mehr großartig stören.

Villarreal B verhagelt Santander die Aufstiegsrunde

Der eben angesprochene Tabellenletzte aus Villarreal, der schon vor dem letzten Spieltag als Absteiger feststand, mischte sich am Sonntag dann doch nochmal ins Aufstiegsrennen ein - und präsentierte sich als Spielverderber für Racing Santander. Denn durch die 0:1-Niederlage bei Villarreal B rutschte Santander doch noch auf Platz 7 ab und damit aus der Aufstiegsrunde.

An der nehmen vier Teams teil - die Plätze 3 bis 6 -, um den dritten Aufsteiger neben Leganes und Valladolid auszuspielen. Nutznießer der Santander-Pleite war Sporting Gijon, das mit 1:0 gegen den bereits geretteten Liga-Neuling Eldense gewann und damit von Platz 7 auf Platz 5 sprang. Real Oviedo schließt die Liga als Sechstplatzierter ab, verlor zwar ebenfalls am letzten Spieltag (3:4 gegen Eibar), behauptete sich aber dank der besseren Tordifferenz vor Racing Santander.

SD Eibar (Dritter) und Espanyol Barcelona (Vierter) um den Torschützenkönig der zweiten Liga Martin Braithwaite (22 Treffer) vervollständigen die Aufstiegsrunde. Eibar trifft nun in Hin- und Rückspiel zunächst auf Real Oviedo, Espanyol auf Gijon. Die Sieger der beiden Halbfinals spielen dann im Finale den dritten Aufsteiger aus. Aus der ersten in die zweite Liga gehen in diesem Sommer der FC Cadiz, UD Almeira und der FC Granada runter.