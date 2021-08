Leevi Lehtovuori: Ein Finne für USC Paloma

Der Hamburger Oberligist Uhlenhorster SC Paloma ist noch einmal auf dem Spielermarkt aktiv geworden: Mittelfeldmann Leevi Lehtovuori stößt ab sofort zum Kader.

Der 23-Jährige war zuletzt vereinslos und konnte Trainer Marius Nitsch in den vergangenen Wochen in mehreren Trainingseinheiten von seinen Qualitäten überzeugen. Vor der Corona-bedingten fußballerischen Pause war der flexibel einsetzbare Mittelfeldspieler bei Altona 93 und in der Oberliga Schleswig-Holstein beim SV Frisia 03 Risum-Lindholm aktiv. In der Jugend durchlief er die Nachwuchsabteilungen der finnischen Spitzenklubs HJK Helsinki und FC Honka.

Der Neuzugang freut sich auf die kommende Zeit beim USC und berichtet von seinen ersten Eindrücken: "In der Truppe ist die Stimmung super, es gibt viele positiv gelaunte Jungs. Mir gefällt die Spielphilosophie, dass wir offensiv auftreten und über unser Kurzpassspiel viele Ballkontakte haben. Natürlich möchte ich mit der Mannschaft möglichst erfolgreich sein und jedes Spiel gewinnen. Was am Ende der Saison dabei herauskommt, werden wir dann sehen."