Lee zeigt sich in Mainz sehr flexibel

Nach leichten Anlaufschwierigkeiten steht Jae-Sung Lee seit Mitte der Hinrunde bei Mainz 05 regelmäßig in der Startelf. Dabei stellt er sich gut auf die wechselnden Nebenleute ein.

"Ich bin von Anfang an davon ausgegangen, dass ich etwas Zeit benötige, um reinzukommen. Mir war bewusst, dass in der Bundesliga vom technischen Niveau noch mehr gefordert wird. Am Anfang hatte ich auch Schwierigkeiten mit dem Tempo und der Ausdauer. Es war schwieriger als gedacht", bilanzierte Lee am Mittwoch sein erstes halbes Jahr in der Bundesliga.

Nach drei Spielzeiten bei Holstein Kiel musste der 29-Jährige sich in Mainz auch auf wechselnde Nebenleute einstellen. Mal spielt Lee als einer von zwei Achtern an der Seite von Jean-Paul Boetius, dann wieder neben Leandro Barreiro. "Es sind unterschiedliche Spielertypen", sagt er. "An der Seite von Barreiro kann ich eher offensiv spielen, weil er defensiv sehr stark ist. Wenn ich von Boetius stehe, weiß ich, dass er sehr gute Pässe spielt und versuche deshalb, mich noch mehr zu bewegen", ergänzt Lee.

Gute Scorer-Quote

Nach 19 Toren in 93 Zweitligaspielen macht die Mainzer Nummer 7 inzwischen auch im Oberhaus auf sich aufmerksam. Drei Treffer und zwei Vorlagen sind angesichts von 16 Bundesligaspielen, darunter viele Kurzeinsätze, eine gute Quote. In der 2. Liga bekam es Lee regelmäßig mit dem VfL Bochum zu tun. Der Aufsteiger gastiert am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) in der Mewa-Arena. Mit 23 Punkten liegt der Neuling nur einen Zähler hinter dem FSV. Im Trikot von Kiel hat Lee mit dem VfL durchaus gute Erfahrungen gemacht. 2019/20 und 2020/21 trug er mit je einem Tor zu Holsteins Heimsieg bei. Daran würde er an diesem Wochenende gerne anknüpfen. Erst recht, weil Mainz 05 nach dem 0:2 in der Hinrunde noch einiges gegen Bochum gutzumachen hat.