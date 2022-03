Lee für Südkorea nachnominiert

Zehn Hertha-Profis sind für ihre Auswahlteams abgestellt. Neben Stevan Jovetic (Montenegro), der seiner Nationalelf nachgereist ist, hat kurzfristig auch der Südkoreaner Dong-Jun Lee Berlin verlassen.

Herthas Winter-Einkauf Lee wurde vom südkoreanischen Verband für das WM-Qualifikationsspiel am Dienstag in den Vereinigten Arabischen Emiraten nachnominiert. Südkorea hatte am Donnerstag den Iran in Seoul mit 2:0 bezwungen und ist bereits für die WM in Katar qualifiziert. Neben Lee ist mit Stevan Jovetic absprachegemäß ein weiterer Hertha-Profi seinem Nationalteam nachgereist. Jovetic, der an den vergangenen beiden Bundesliga-Spieltagen wegen einer Muskelverletzung außer Dienst war, ist für Montenegros Testländerspiel am Montag in Podgorica gegen Griechenland eingeplant.

Bereits zu Wochenbeginn waren Ishak Belfodil (Algerien), Fredrik Björkan (Norwegen), Dedryck Boyata (Belgien), Jurgen Ekkelenkamp (U21 Niederlande), Marton Dardai (U21 DFB), Marcel Lotka (U20 Polen), Linus Gechter und Anton Kade (beide U19 DFB) zu ihren Auswahlteams gereist. Slowakei-Routinier Peter Pekarik (109 A-Länderspiele) hatte seinem Nationaltrainer Stefan Tarkovic für die Testspiele in Norwegen und Finnland abgesagt, um sich voll auf den Abstiegskampf mit Hertha konzentrieren zu können. Am Freitag kehrten beim Liga-Sechzehnten neben Co-Trainer Mark Fotheringham (nach Rückenbeschwerden) auch Mittelfeldspieler Vladimir Darida (nach Coronavirusinfektion) und Lukas Klünter (nach Erkältung) ins Training zurück. Cheftrainer Felix Magath hatte nach seiner Corona-Erkrankung bereits am Donnerstag wieder das Training geleitet.

Am kommenden Dienstag, vier Tage vor dem Auswärtsspiel bei Bayer Leverkusen, wird Hertha mit Magath ein Trainingslager im nordrhein-westfälischen Harsewinkel in der Nähe von Gütersloh beziehen.