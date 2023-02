Lee: Der Traum von der Premier League lebt

Zur Jahreswende sinnierte Jae-Sung Lee in seinem Blog, dass er vielleicht ab Sommer "etwas Neues machen" wolle. "Es hatte keine besondere Bedeutung", sagte er am Donnerstag, aber auch gleichzeitig: "Alles kann passieren."

Klar ist immerhin die Vertragssituation. Das Arbeitspapier von Jae-Sung Lee bei Mainz 05 läuft bis 2024, im August wird der südkoreanische Nationalspieler 31 Jahre alt. Für den FSV ist dieser Sommer die wohl letzte Gelegenheit, den Leistungsträger für eine stattliche Ablöse zu verkaufen. "Ich fühle mich sehr wohl in Mainz. Niemand kann sagen, was morgen passiert, deswegen konzentriere ich mich auf die nächsten 14 Spiele hier", sagte Lee am Donnerstag in einer Medienrunde.

Seinen Blogeintrag zur Jahreswende kommentierte er so: "Jeder hat seine Vorsätze. Es hatte keine besondere Bedeutung. Es kann alles passieren, ich kann vielleicht wechseln oder den Vertrag verlängern." Keinen Hehl machte er aus seinem Traum, in England zu spielen. "Ich fühle mich sehr wohl in der Bundesliga, aber natürlich ist auch die Premier League attraktiv, zumal mein Idol Ji-Sung Park früher bei Manchester United war", so Lee. Park absolvierte dort zwischen 2005/06 und 2011/12 178 Ligaspiele.

Ein weiterer Traum ist längst Realität. In Katar nahm Lee an seiner zweiten WM teil. Mit dem Erreichen des Achtelfinals, wo Südkorea gegen Brasilien mit einem 1:4 ausschied, erfüllte Südkorea sein selbst gestecktes Ziel. "Die WM hat uns mental gestärkt und das spielt jetzt eine Rolle. Nach diesem Erfolg kann ich entspannter spielen", sagte Lee, der in Katar in drei von vier Spielen in der Startelf stand.

"Fans kommen extra per Flugzeug"

Offensichtlich hat die WM ihm einen Push gegeben, in den fünf Bundesligaspielen nach der Winterpause erzielte Lee vier Tore, gegen Augsburg gelang ihm sogar ein Doppelpack. Nicht nur in seiner Heimat ist der 68-malige Nationalspieler ein gefeierter Mann. Auch im Mainzer Stadion sind inzwischen viel südkoreanische Fähnchen und Schlachtenbummler zu sehen. "Einige kommen sogar extra per Flugzeug aus Korea. Auch die deutschen Fans sind für mich eine Riesenmotivation", betonte Lee, der bis 2021 drei Jahre mit Holstein Kiel in der 2. Liga spielte und sich nun in der Bundesliga durchgesetzt hat. Was als Nächstes kommt, ist offen.