Lee bricht Hertha-Training verletzt ab

KMD #126 - Robin Knoche

Benni Zander führt in dieser Woche mal wieder mit kicker-Reporter Matthias Dersch durchs lauschige KMD-Programm und begrüßt dabei mit Robin Knoche einen frischgebackenen Derbysieger! Der Unioner Innenverteidiger analysiert den 4:1-Erfolg im Olympiastadion beim Stadtrivalen, gibt einen Einblick ins komplexe Thema "Dopingkontrolle am Spieltag" und erinnert sich an besondere Trainingsmethoden in Wolfsburg unter Felix Magath. Außerdem besprechen Benni und Matthias unter anderem ausführlich die Hertha-Krise, die aktuelle Lage in der 2. Liga und das Topspiel auf der Insel zwischen City und Liverpool.