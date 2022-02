Lee, Boetius oder beide? Dichtes Gedränge im Mainzer Mittelfeld

In der Hinrunde standen Jae-Sung Lee und Jean-Paul Boetius häufiger gemeinsam in der Startelf von Mainz 05, inzwischen hat es Seltenheitswert. "Sie geben unserem Spiel etwas Unterschiedliches", sagt Trainer Bo Svensson.

"Jae-Sung ist eher der Dynamischere, der Linien überlaufen kann und in die Box geht. Djanga (so der Spitzname von Boetius/Anm. d. Red.) bietet sich etwas tiefer an und schließt eher außerhalb der Box ab. Es sind unterschiedliche Spielertypen, manchmal hilft der eine uns mehr, manchmal der andere", erläutert Svensson. "Djanga kann uns oft in der ersten Phase des Spielaufbaus helfen. Jae-Sung ist der, der die letzten Schritte reinmacht in die Box und durch seine dynamischen Läufe im Sechszehner torgefährlich wird", so der 05-Trainer.

Wer am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) im Auswärtsspiel bei Union Berlin beginnen darf, lässt Svensson offen und schiebt hinterher: "Wir haben auch mit beiden gespielt." Das käme jedoch diesmal überraschend, denn Dominik Kohr und Anton Stach sind gesetzt, der letzte freie Mittelfeldplatz wird wohl zwischen Lee und Boetius vergeben.

"Der Konkurrenzkampf ist sehr groß, weil wir viele Spieler haben, mit denen du ohne Sorge gegen jeden Bundesligisten antreten kannst. Es ist sehr eng und das ist gut für die gesamte Mannschaft", betont Svensson. Neben Boetius mussten sich zuletzt auch Kevin Stöger und Leandro Barreiro mit einer Rolle als Einwechselspieler begnügen.

An der "Alten Försterei" will Mainz versuchen, die Auswärtsmisere zu beenden. Das jüngste 1:1 in Freiburg war bereits ein großer Schritt in diese Richtung, ein Sieg in der Fremde ist den Nullfünfern jedoch seit Ende Oktober nicht mehr gelungen. Während Mainz in der Heimtabelle Vierter ist, reicht es im Auswärtsklassement nur zum 15. Rang.