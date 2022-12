Lee-Abschied von Mainz 05? - Heidel ist "tiefenentspannt"

Die Weihnachtszeit nutzt Jae-Sung Lee gerne, um sich tiefergehende Gedanken zu machen. 2020 verkündete er seinen Weggang von Holstein Kiel im nächsten Sommer. Zwei Jahre später denkt er öffentlich über einen Abschied von Mainz 05 nach der laufenden Saison nach.

"Ich bin tiefenentspannt", sagte Sportvorstand Christian Heidel auf kicker-Anfrage und verweist auf den bis 2024 laufenden Vertrag. Das Statement von Lee sei harmlos und verständlich. Vermutlich wird der Klub nach der Rückkehr vom Heimaturlaub das Gespräch mit dem Südkoreaner suchen. Am Montag beginnt am Bruchweg die Vorbereitung auf die Fortsetzung der Saison am 21. Januar.

In seinem Online-Tagebuch wird Lee, was seine Zukunftsgedanken betrifft, allerdings ziemlich konkret: "Nach der WM in Russland hat sich in meinem Leben eine große Veränderung vollzogen. Auch nach der WM in Katar scheint eine Zeit des Umbruchs zu kommen." Lee weiter: "Natürlich möchte ich länger in Europa bleiben und habe den starken Wunsch, noch einmal in einem anderen Umfeld zu wachsen, sei es in einem anderen europäischen Land oder in Deutschland. Ich bin ein Mensch, der immer auf der Suche nach Veränderung ist. Der Zeitpunkt scheint wieder richtig zu sein. Vielleicht ist es das letzte Mal, um etwas zu ändern." Der 68-malige Nationalspieler wird im August 31 Jahre alt.

Lee pendelt zwischen der Rolle als Start- und Einwechselspieler

Bei der WM stieß Lee mit Südkorea bis ins Achtelfinale vor, wo gegen Brasilien (1:4) Endstation war. In drei von vier WM-Spielen stand die Nummer 10 in der Startelf der Taegeuk Warriors. Bei Mainz 05 pendelt der Mittelfeldspieler zwischen der Rolle als Start- und Einwechselspieler, stand in allen 15 Bundesligaspielen auf dem Rasen, kam auf 816 Spielminuten und erzielte zwei Tore. Dass ihm nur eine Vorlage gelang, täuscht etwas über seine Bedeutung für die Mannschaft hinweg. Mit 1,4 Torschussvorlagen pro 90 Minuten ist er nach Karim Onisiwo (1,5) der Spieler, der die meisten gefährlichen Aktionen einleitete.

Im offensiven Mittelfeld von Mainz 05 herrscht jedoch ein großer Konkurrenzkampf. Trainer Bo Svensson wechselte in der Startaufstellung häufiger zwischen Lee, Anton Stach, Jonathan Burkardt und Onisiwo, wobei die beiden Letztgenannten auch im Sturm eingesetzt werden können. In Angelo Fulgini und Aymen Barkok holte der FSV im vergangenen Sommer zudem zwei Spieler hinzu, die diesen Bereich ebenfalls abdecken können.