Lederer hofft auf "kleinen psychologischen Vorteil"

Die ÖFB-U-19-Auswahl von Teamchef Oliver Lederer geht nicht unbedingt als Favorit in die Eliterunde der Gruppe A. Nur der Erste darf zur EM nach Nordirland.

Eine überaus harte Nuss wartet auf die ÖFB-U-19-Auswahl von Teamchef Oliver Lederer in der Eliterunde mit dem Kosovo, Slowenien und Spanien. Nur der Gruppensieger des Miniturniers in Slowenien qualifiziert sich für die EM in Nordirland (15. bis 28. Juli).

"Leichte Gruppen gibt es in einer Eliterunde sowieso nicht. Es kann immer alles passieren, diese Spiele werden durch Details entschieden", weiß Lederer.

Gegen Slowenien und Kosovo hat der ÖFB-Jahrgang 2005 noch Rechnungen aus der U-17-EM-Qualifikation offen, zog gegen beide Nationen den Kürzeren. "Das kann schon ein kleiner psychologischer Vorteil sein, dass wir gegen beide verloren haben und nun zeigen wollen, dass wir besser sind und uns enorm weiterentwickelt haben", mutmaßt Lederer.

Von den damaligen Auswahlen sind einige Spieler wieder mit von der Partie. Zudem verstärken mit Leon Grgic (Sturm Graz) und Jovan Zivkovic (SK Rapid) zwei 2006 geborene Spieler die Lederer-Auswahl. Zivkovic - der in der U 16 noch für Serbien aufgelaufen ist - schnupperte zuletzt bei den Hütteldorfern auch schon vier Mal kurz Bundesliga-Luft.

Aber bitte mit Sahne

"Wir wissen, dass wir drei Sahnetage brauchen", so Lederer. Schon im Auftaktspiel gegen den Kosovo am Mittwoch ist ein Sieg mehr oder weniger Pflicht.

Darum werde er auf Experimente verzichten: "Es muss für die Spieler maximale Klarheit herrschen. Wir wollen die Dinge, die uns in den letzten zwei Jahren erfolgreich gemacht haben, auf den Platz bringen."