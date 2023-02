"Lederallergie" nach Doping-Sperre: Kraft ist zurück bei Mainz 05 II

Keanu Kraft darf nach seiner Doping-Sperre wieder bei der U 23 des FSV Mainz 05 spielen und trainieren. Trainer Jan Siewert gibt ihm eine zweite Chance und sieht bereits vielversprechende Ansätze beim 19-Jährigen.

Keanu Kraft ist wieder da. Fünf Monate nach seinem letzten Einsatz bei Eintracht Trier darf der 19-Jährige wieder für den FSV Mainz 05 II auflaufen.

Aufgrund eines Cannabis-Rückstands im Blut war der Junioren-Nationalspieler monatelang gesperrt gewesen, der 2:1-Sieg gegen Bahlingen vom 28. August wurde am grünen Tisch aufgrund Krafts positiver Dopingprobe zur Niederlage. Zum Restrundenstart am 4. März ist der Außenbahnspieler nun wieder spielberechtigt - ausgerechnet zum Rückspiel in Bahlingen. Seit 1. Februar darf er auch wieder in Testspielen mitwirken.

"Der Junge hat vor der Mannschaft gesprochen und ist wieder Teil der Gruppe", sagt Trainer Jan Siewert, der Kraft auch direkt wieder einsetzen will. Schon beim 2:1-Testspielsieg gegen Ligakonkurrent SG Barockstadt reichte es für 30 Minuten. "Er weiß, dass er sich selbst und auch der Mannschaft etwas beweisen muss. Seine Trainingshaltung gibt Hoffnung, dass er wieder eine Alternative wird."

Nur individuelles Training erlaubt

Während seiner Sperre durfte Kraft nur individuell abseits des Vereinssports trainieren. Und so hat Siewert bei ihm eine anfängliche "Lederallergie" festgestellt, die jedoch bald überwunden sein dürfte. Denn Kraft schaffte nicht umsonst zum Saisonstart direkt den Sprung aus der U 19 in die Stammformation. In dieser fehlt dagegen fortan Angreifer Ben Bobzien. Der Jungprofi soll bei der SV Elversberg Drittligaluft schnuppern. Im Gegenzug waren zwar zwei Probespieler Teil der ersten Vorbereitungsphase, Verpflichtungen plant der Klub aber erst wieder im Sommer.

Siewert sieht genug Potenzial, die Lücke, die der dribbelstarke Bobzien reißt, intern aufzufangen. Schließlich sind alle Spieler fit - auch Langzeitverletzte wie Mittelfeldspieler Lukas Quirin oder Angreifer Simon Brandstetter trainieren wieder mit der Mannschaft.