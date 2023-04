Gonzalez leitet ein und trifft selbst: Florenz lässt Posen keine Chance

Die AC Florenz hat Lech Posen im Viertelfinal-Hinspiel der Conference League deutlich mit 4:1 besiegt und steht mit einem Bein im Halbfinale. Ein ehemaliger Stuttgarter brachte die Italiener auf die Siegerstraße.

Das Viertelfinal-Hinspiel zwischen Posen und Florenz war aus Bundesliga-Sicht auf beiden Seiten interessant. Auf Seiten der Hausherren sollte der ehemalige Nürnberger Ishak in der Spitze für die Tore sorgen, bei den Gästen begannen der Ex-Wolfsburger Brekalo und Gonzalez, der von 2018 bis 2021 in Stuttgart unter Vertrag stand.

Gonzalez an den Pfosten, Arthur Cabral ins Tor

Und der Argentinier stand direkt zu Beginn im Mittelpunkt: Sein wunderbarer Schlenzer aus der Distanz klatschte in der vierten Minute an den Pfosten, den Nachschuss versenkte Arthur Cabral zur frühen Führung im Tor.

Es war eine sehr unterhaltsame Anfangsphase in Posen. Beide Mannschaften spielten mutig nach vorne sorgten immer wieder für Furore in den Sechzehnern, wobei Florenz gefährlicher daherkam: Brekalo hatte die Chance für die Fiorentina zu erhöhen, traf aber nur den Pfosten (19.), keine Minute später klingelte es auf der anderen Seite, als Velde per Dropkick wuchtig ins rechte Eck traf (20.).

Danach beruhigte sich die Partie ein wenig, in den Strafräumen passierte nicht mehr so viel. Wenn allerdings jemand gefährlich im letzten Drittel auftauchte, dann waren es die Italiener, die kurz vor der Pause erhöhten: Gonzalez stieg bei einer Flanke aus dem Halbfeld hoch und köpfte zum 2:1-Pausenstand ein (41.).

Florenz dominant und eiskalt

In der zweiten Hälfte machte sich dann die spielerische Stärke der AC bemerkbar - und es wurde deutlich. Die Hausherren, die vor der Pause noch gut mithielten , hatten der formstarken Fiorentina nun nichts mehr entgegenzusetzen. So schraubten Bonaventura (58.) und der eingewechselte Ikoné (63.) das Ergebnis auf 4:1.

Da die Gäste in der Folge einen Gang herunterschalteten und Posen im gesamten zweiten Durchgang harmlos auftrat, blieb es beim 4:1, wodurch die Italiener bereits mit einem Bein im Halbfinale stehen. Das Rückspiel in Florenz wird am kommenden Donnerstag bereits um 18.45 Uhr angestoßen.