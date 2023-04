Slapstick-Eigentor rettet Napoli - Spallettis Stürmersorgen wachsen

Die SSC Neapel ist in der Serie A in die Erfolgsspur zurückgekehrt, brauchte beim Auswärtsspiel in Lecce allerdings die Hilfe vom Gegner. Derweil wachsen die Stürmersorgen von Napoli-Coach Luciano Spalletti.

Die SSC Neapel hat den nächsten Schritt in Richtung ersehntem Scudetto gemacht, beim 2:1 in Lecce allerdings nur bedingt eine Reaktion auf die jüngste Klatsche gegen Milan (0:4) gezeigt. Es war eine Machtdemonstration, die der unangefochtene Spitzenreiter Italiens am vergangenen Sonntag hatte über sich ergehen lassen müssen - ausgerechnet gegen den Viertelfinal-Gegner in der Champions League.

Im Via del Mare wollte Napoli deswegen das angekratzte Selbstvertrauen aufbauen. Dafür sprach sicherlich, dass die Mannschaft von Trainer Luciano Spalletti in den letzten zwölf Ligaspielen gegen Lecce immer getroffen hatte. Und diese Serie konnte ausgebaut werden: Nach 18 Minuten ging Neapel mit der ersten eigenen Chance in Führung, nach einem Standard köpfte Kapitän di Lorenzo eine mustergültige Flanke von Innenverteidiger Kim ins kurze Eck.

In Abwesenheit des verletzten Top-Torjägers Osimhen, der wohl auch das Hinspiel gegen Milan wegen Adduktorenproblemen noch verpassen wird, mussten also die Verteidiger in die Bresche springen. Diese hatten zuvor alle Hände voll zu tun mit dem frechen Auftritt Lecces - Meret rettete früh gegen Maleh (8.).

Reaktion ist bezeichnend

Wie wichtig der Führungstreffer für Neapel war, zeigte die Reaktion von Spallettis Team: Di Lorenzo sprintete zur eigenen Bank, schnell bildete sich eine große Spielertraube - alle wollten das 1:0 bejubeln. Das Tor gab dem Spitzenreiter Sicherheit, der in Person von Lozano noch vor der Pause zwei dicke Chancen auf den zweiten Treffer hatte (34., 45.+2).

Nach dem Seitenwechsel begann Lecce wie schon im ersten Abschnitt mutig - und belohnte sich diesmal dafür. Nach einem Freistoß köpfte Ceesay wuchtig an die Latte, Sekundenbruchteile später traf di Francesco aus der Drehung ins linke untere Eck (52.).

Napoli war gefordert, übernahm zwar auch die Ballkontrolle, wirkte aber einigermaßen planlos. Weswegen Lecce unfreiwillig in die Bresche sprang: Nach einer Flanke von Mario Rui gab Verteidiger Gallo unkonventionell in Richtung Keeper Falcone zurück, dem der Ball durch die Finger rutschte - 2:1 für den Favoriten (64.).

Simeone muss schnell wieder runter

Die Hausherren gaben sich deswegen nicht auf, spielten weiter mutig nach vorne. Als Barcelona-Leihgabe Umtiti wuchtig rechts am Tor vorbeischoss, ging ein Raunen durchs Stadion (73.). In der Schlussviertelstunde kassierte Napoli zwar kein zweites Mal den Ausgleich, doch die schlechten Nachrichten für Spalletti rissen noch nicht ab. Der nur 14 Minuten zuvor eingewechselte Simeone verletzte sich am hinteren Oberschenkel und musste unter Schmerzen ausgewechselt werden. Die Optionen in der Angriffszentrale, die Spalletti in Apulien notgedrungen mit Raspadori hatte besetzen müssen, schwinden.

Über den 24. Sieg im 29. Ligaspiel sowie aktuell 19 Punkte Vorsprung auf Lazio konnte sich Neapel nur bedingt freuen. Die Anspannung vor den Champions-League-Duellen mit Milan ist förmlich zu greifen. Das vermeintlich unantastbare Napoli wirkt verwundbar. Mit Spannung wird deswegen nicht nur in Süditalien das Hinspiel am Mittwoch (21 Uhr, LIVE! bei kicker) erwartet.