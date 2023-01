Schlafmütziges Milan holt 0:2 auf - Lecce verpasst den Sieg

Milan ist an diesem Samstag der klaren Favoritenrolle beim Gastspiel in Lecce nicht gerecht geworden. Die Rossoneri starteten katastrophal beim Aufsteiger, lagen verdient 0:2 zurück und meldeten sich erst in Abschnitt zwei an. Mehr als ein Punkt war aber nicht drin. Vielmehr kassierte der amtierende Meister fast noch das 2:3.

Die Mannschaft von Aufsteiger US Lecce hat Milan komplett überrascht und früh verdient 2:0 geführt. IMAGO/LaPresse