Atalanta bucht die Champions League - Scamacca "droht" Leverkusen

Atalanta Bergamo wird in der Saison 2024/25 in der Champions League an den Start gehen - unabhängig vom Ausgang des Europa-League-Finals. Der formstarke Scamacca "drohte" in Lecce auch Leverkusen.

Mit einem Auge wird Atalanta Bergamo am Samstagnachmittag auf Augsburg geschielt haben. Verliert Bayer 04 Leverkusen nicht vielleicht doch seinen Nimbus der Unbesiegbarkeit vor dem nahenden Europa-League-Finale in Dublin am Mittwoch? Die Werkself gab ihre Antwort mit einem 2:1-Heimsieg und beendete die Bundesliga als ungeschlagener Meister mit 90 Punkten.

Atalanta aber, das unter der Woche das Finale der Coppa Italia gegen Juventus mit 0:1 verloren hatte, fand am frühen Samstagabend seinerseits zurück in die Erfolgsspur. Durch das 2:0 in Lecce dürfen die Verantwortlichen einen Champions-League-Kader zusammenstellen. Die Roma liegt zwei Spieltage vor Schluss sechs Punkte und neun Tore hinter La Dea.

In den ersten 45 Minuten musste sich Bergamo allerdings gefühlt noch das Coppa-Endspiel aus den Kleidern schütteln. Zu Chancen kam die Mannschaft von Trainer Gian Piero Gasperini dennoch. Erst scheiterte Miranchuk aus der Distanz an Keeper Falcone, dann Pasalic aus nächster Nähe an Lecces Schlussmann (4., 7.).

Zappacosta donnert an den Pfosten

Anschließend schwammen sich die Hausherren frei, Piccoli - von Atalanta an Lecce ausgeliehen - scheiterte aber binnen 60 Sekunden zweimal an Musso (9.). Die beste Chance der ersten 45 Minuten hatte Zappacosta, dessen Schuss aus halblinker Position im Strafraum an den rechten Pfosten donnerte (39.). Auf der Gegenseite zählte das Abseitstor von Dorgu zu Recht nicht (45.).

Mit dem Seitenwechsel kamen zwei Neue, wobei das Trainerteam des Favoriten genau den richtigen Riecher beweisen sollte: Sekunden nach der Riesenchance für Lecce (Krstovic schoss drüber, 47.) ging Atalanta durch einen Joker in Führung - Scamacca bediente den enteilten de Ketelaere, der den Ball gefühlvoll über Falcone hinweghob (48.).

Falcone segelt vorbei - Immer wieder Scamacca

Bergamo war nun am Drücker und sorgte in Minute 53 für die Vorentscheidung. Diesmal sah Falcone schlecht aus, weil er sich bei einer Miranchuk-Ecke böse verschätzte und Scamacca einköpfte. Der 25-jährige Vollblutstürmer war in seinen letzten sechs Serie-A-Spielen an acht Toren direkt beteiligt. Leverkusen wird also gut beraten sein, dem 15-maligen italienischen Nationalspieler nicht zu viele Räume zu gewähren.

Die Partie war anschließend gelaufen, der Favorit sparte Kräfte mit Blick auf Mittwoch. Die letzte Chance hatte erneut Piccoli, der seinem Stammverein unbedingt ein Tor einschenken wollte, doch Musso lenkte den brandgefährlichen Freistoß gerade so an den Pfosten (86.).

Durch den 20. Sieg im 36. Serie-A-Spiel kann Atalanta vollen Fokus auf die Europa League richten, weil die abschließenden Ligapartien gegen Turin und Florenz zum Schaulaufen mutieren dürften.