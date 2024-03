Lecce-Coach verpasst Hellas-Stürmer Kopfstoß und wird entlassen

Im Anschluss an ein umkämpftes Spiel im Abstiegskampf der Serie A sind Roberto D'Aversa, Trainer der US Lecce, die Sicherungen durchgebrannt. Er verpasste Thomas Henry, Stürmer von Hellas Verona, einen Kopfstoß.

Hellas Verona landete am Sonntag beim Gastspiel in Lecce echte Big Points im Abstiegskampf der Serie A und schob sich mit einem 1:0-Sieg aus der Abstiegszone vorbei an dem Gegner und bis auf Rang 13 vor. Nach dem Spiel kochten allerdings die Emotionen über. Der Trainer der unterlegenen Mannschaft verlor die Nerven.

Lecce-Coach Roberto D'Aversa marschierte nach dem Spiel auf Hellas-Stürmer Thomas Henry zu, der gemeinsam mit Lecce-Profi Valentin Gendrey auf dem Weg in die Kabinen war, und verpasste dem Franzosen einen Kopfstoß. Henry sank zunächst zu Boden, es folgte eine Rudelbildung. Sowohl D'Aversa als auch Henry sahen die Rote Karte.

Schon kurz nach dem Vorfall veröffentlichte die US Lecce auf ihrer Homepage ein kurzes Statement, in dem sie die Handlungen ihres Trainers "aufs Schärfste" verurteilte, "da sie den Prinzipien und Werten des Sports widersprechen".

Beide Protagonisten nutzten wenig später Social Media, um sich zu den Szenen zu äußern. D'Aversa entschuldigte sich zwar, betonte aber, Henry nicht mit einem Kopfstoß niedergestreckt zu haben - obwohl Bilder dies belegen. "Ich kam in einen direkten Kontakt mit Henry, aber ich traf ihn weder mit einem Kopfstoß noch erhielt ich einen von ihm. Es gab einen Körperkontakt, ich war ein schlechtes Vorbild. Es war ein sportfeindliches Bild, das aus großer Anspannung und Adrenalin resultierte, was jedoch nicht meine Ausreden oder mildernden Faktoren sein dürfen", erklärte der 48-Jährige.

Henry: Provokationen "rechtfertigen niemals einen Kopfstoß"

Auch Henry richtete sich zunächst an die Mitspieler und Fans. "Ich entschuldige mich dafür, dass ich auf die vielen Provokationen heute auf dem Platz mit Worten reagiert habe", erklärte er, betonte dabei jedoch: "Aber das rechtfertigt nicht und wird es niemals rechtfertigen, einen Kopfstoß zu bekommen, wenn man sich bereits auf dem Weg zur Umkleidekabine befindet und sich über die drei verdienten Punkte freut."

Auch einer Ausführung D'Aversas, der nach dem Spiel gegenüber italienischen Medien beschrieb, er habe seine Spieler schützen wollen und sei deshalb eingeschritten, widersprach Henry. Er kenne seinen Landsmann Gendry, mit dem er den Platz verlassen wollte, bereits seit 15 Jahren. "Ich würde es nie wagen, jemanden zu provozieren, den ich für einen Bruder halte."

D'Aversa von seinen Aufgaben entbunden

Am Montag reagierte die US Lecce mit einem weiteren Statement und verkündete die Entlassung von D'Aversa: "Nach den Ereignissen am Ende des Spiels Lecce gegen Verona gibt die US Lecce bekannt, dass Trainer Roberto D'Aversa von seinen Aufgaben entbunden wurde", heißt es in der Mitteilung.