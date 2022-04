LEC Spring Split: Rogue gewinnt Topspiel nach Rückstand

Fnatic gegen Rogue hieß das Duell der Favoriten der aktuellen LEC Saison, welches am vergangenen Wochenende ausgetragen wurde. Und die Begegnung hielt, was sie versprach.

Nachdem Fnatic in Führung ging, wirkte das Finale des LEC Spring Split so gut wie entschieden. Das Team rund um den deutschen Botlaner Elias 'Upset' Lipp konnte die ersten beiden Runden für sich entscheiden. Nur ein weiterer Sieg wurde für den Finaleinzug benötigt. Doch dann gelang Rogue die Sensation.

Rogue holt 0:2-Rückstand auf

Fnatic zeigten von Anfang an ihren Siegeswillen und starteten mit hohem Tempo in die ersten Runden. Rogue versuchte sich tapfer gegen die aggressive Spielweise zu wehren, schaffte es aber nicht, den Ansturm komplett abzufangen. So konnte Fnatic erst Spiel 1 und dann auch Spiel 2 für sich entscheiden.

Die Organisation mit Sitz in Berlin dominierte das Top-Duell zu Beginn deutlich und erspielte sich den Matchball. Diesen konnte das Team aber nicht nutzen: Rogue kam in Spiel 3 entschlossener zurück und erzielte den Sieg.

Revanche im Grand Final weiterhin möglich

Die Mannschaft von Rogue witterte in der Folge ihre Chance und nutzten diese: Sowohl in Spiel 4 als auch in der letzten Runde fingen sie offensiv an und machten kurzen Prozess mit Fnatic, die die Kontrolle über die Partie verloren hatten. Beide Runden wurden in jeweils nur ca. 22 Minuten gewonnen. Damit gelang der internationalen Organisation ein sensationelles Comeback - und die Qualifikation für das Finale des LEC Spring Split.

Für Fnatic ist das Turnier aber noch nicht vorbei: Das Team wird im "Losers' Final" gegen G2 Esports eine zweite Chance auf den Finaleinzug haben. Die deutsche Organisation konnte sich souverän durch das "Losers Bracket" navigieren und siegte am Wochenende gegen Team Vitality und Misfits Gaming mit jeweils 3:0. Das Topspiel der LEC könnte im großen Finale, welches am 10. April um 17:00 Uhr MESZ stattfindet, also eine Neuauflage bekommen.

