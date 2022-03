LEC Spring Split: Rogue gegen Fnatic im Halbfinale

Im Winners Bracket des LEC Spring Split kommt es zum Spitzenduell Rogue gegen Fnatic um den Einzug in das große Finale. Damit wiederholt sich das Halbfinale des Summer Split 2021.

Die Play-offs des LEC Spring Split sind im vollen Gange. Die ersten Halbfinal-Partien wurden gespielt, sowohl im "Winners Bracket" als auch in der Verliererrunde. Im ersteren kommt es jetzt zum Spitzenduell: Rogue gegen Fnatic heißt das "Winners' Final", die letzte Runde vor dem großen Finale.

Souveräner Einzug in die Finalrunde

Sowohl Rogue als auch Fnatic gehören zu den Mitfavoriten des Turniers und waren die zwei bestplatzierten Teams in der Gruppenphase. Beide Mannschaften konnten sich in der ersten Runde der Play-offs souverän durchsetzen und zogen in das "Winners' Final" ein.

Die Partien gingen jeweils 3:1 für die Favoriten aus. Rogue setze sich nahezu problemlos gegen Außenseiter Misfits Gaming durch. Fnatic rund um den deutschen Botlaner Elias 'Upset' Lipp fuhr gegen G2 Esports ebenfalls einen dominanten Sieg ein.

Revanche für Rogue?

So kommt es nun zum heißerwarteten Spitzenduell zwischen den beiden Favoriten des LEC Spring Split. Rogue gegen Fnatic war auch eine der Halbfinal-Partien des LEC Summer Split 2021, damals aber noch im "Losers Bracket". Dieses Duell konnte Fnatic deutlich mit 3:0 für sich entscheiden. Es bleibt abzuwarten, ob die bisher unbesiegte Auswahl von Rogue im kommenden Aufeinandertreffen mehr Widerstand leisten kann.

Im "Losers Bracket" des LEC Spring Split 2022 wurde ebenfalls gespielt. Team Vitality bezwang Excel Esports knapp mit 3:2 und trifft in der nächsten Runde auf G2 Esports. Dieses Spiel wird am 1. April ausgetragen, das Spitzenduell Rogue gegen Fnatic findet am 2. April um 17:00 Uhr MESZ statt.

