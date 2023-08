LEC Season Finals: G2 Esports qualifiziert sich für die Worlds

Bereits vor dem Grand Final hat G2 Esports einen Meilenstein zu verbuchen. Die Berliner Organisation qualifizierte sich durch ihren Sieg gegen Team BDS für die Worlds.

Jubel bei G2 Esports über den Einzug in die Worlds Riot Games

Bei den Season Finals der League of Legends EMEA Championship (LEC) geht es nicht nur um Ruhm und Prestige. Vier der sechs Teilnehmer haben die Chance auf eine Teilnahme bei den Worlds. Platz eins bis drei qualifizieren sich direkt, Platz vier darf in die Qualifying Series. Gespielt wird im Double-Elimination-Modus, in dem sich sowohl die MAD Lions als auch die Berliner Organisation G2 Esports im Upper Bracket durchsetzten. Damit haben beide den direkten Weg zu den Worlds geschafft.

Selbstbewusstes G2 revanchiert Rocket-League-Team

Während die MAD Lions mit 3:0 gegen Excel Esports triumphierten, nahm G2 Revanche an Team BDS für die Niederlage bei der Rocket-League-WM (1:3). "Man kann durchaus sagen, dass wir stark sind", sagte Steven 'Hans Sama' Liv von G2 nach dem Spiel im Interview beim Veranstalter. "Ich fand, dass BDS ziemlich gut gespielt hat; sie waren heute gut drauf. Andere Teams haben ihre Stärken, aber ich denke, wir sind bislang die Besten."

G2 Esports und die spanische Organisation MAD Lions stehen sich in 14 Tagen im Finale des Upper Brackets gegenüber. Das heißt, beide können im schlechtesten Fall nur noch Dritter werden, weshalb der Platz bei den Worlds gesichert ist. Mit SK Gaming greift kommende Woche die zweite deutsche Organisation ein. Die Kölner treffen auf Team BDS im Lower Bracket. Sowohl SK Gaming als auch Fnatic, die das Teilnehmerfeld komplettieren, qualifizierten sich über die Championship Points. Allerdings berechtigte ihr Rang lediglich für einen Start im Lower Bracket.

Für den Sieger der Season Finals gibt es nicht nur den Platz bei der Weltmeisterschaft, sondern auch ein Preisgeld in Höhe von rund 65.000 Euro. Auftakt der Worlds ist der 10. Oktober.