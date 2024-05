"Lebt die Werte des Vereins vor": Backhaus verlängert in Aachen

Alemannia Aachen hat wie erwartet die Vertragsverlängerung mit Aufstiegstrainer Heiner Backhaus bekanntgegeben. Die Ausweitung ist ein Zeichen der Kontinuität.

Verlängerte seinen Vertrag in Aachen vorzeitig um zwei weitere Jahre: Heiner Backhaus. IMAGO/Fotostand

Bereits nach dem 4. Spieltag hatte Aachen in der abgelaufenen Saison auf den schwachen Start reagiert und sich vom damaligen Cheftrainer Helge Hohl getrennt. Nachdem unter Interimstrainers Reiner Plaßhenrich in den folgenden beiden Partien nur zwei Remis raussprangen, übernahm Heiner Backhaus Anfang September Alemannia Aachen auf dem 10. Rang.

Der Trainerwechsel erwies sich als absoluter Glücksgriff: Unter Backhaus sammelte der Traditionsverein seitdem im Schnitt 2,46 Punkte. Folgerichtig sowie verdient krönte sich Aachen mit einem Zwölf-Punkte-Vorsprung vor dem Tabellenzweiten Bocholt zum Meister und feierte den Aufstieg in die 3. Liga.

Laufzeit bis 2027

Am Donnerstag gab es für die Anhänger der Schwarz-Gelben erneut einen Grund zu feiern: Die Alemannia verlängerte den Vertrag mit dem Aufstiegstrainer vorzeitig um zwei Jahre bis 2027. "Wir möchten auf der Trainerposition gerne Kontinuität schaffen und wissen, dass Heiner genau der richtige Mann für dieses Vorhaben ist", wird Geschäftsführer Sascha Eller in der Pressemitteilung zitiert.

Anschließend fuhr er fort: "Er hat von Beginn an verstanden, wie Alemannia Aachen funktioniert und lebt die Werte, die wir mit unserem Verein immer vermittelt haben, tagtäglich vor - sowohl an der Seitenlinie als auch abseits des Spielfeldes."

Da der 42-jährige Coach sich in Aachen "pudelwohl fühlt", kommt die Verlängerung nicht überraschend. "Die Mannschaft, die Mitarbeiter und natürlich die unvergleichlichen Fans und das Umfeld sind mir während meiner Zeit hier bereits sehr ans Herz gewachsen", so Backhaus. Es sei für ihn eine "große Ehre" für die "Kartoffelkäfer" zu arbeiten. Abschließend blickt er voller Vorfreude auf die Herausforderung in der 3. Liga.