LeBrons Riesenärger über die Schiedsrichter

Im Duell der Rekordmeister gewannen die Boston Celtics gegen die Lakers - LeBron James & Co. haderten mit einer Entscheidung in der Schlusssekunde. Die Wagner-Brüder erleben eine Nacht der Extreme.

Die Celtics haben ein enges Spiel gegen die Los Angeles Lakers gewonnen. Das Team mit der aktuell besten Bilanz der NBA setzte sich am Samstagabend (Ortszeit) mit 125:121 (48:54, 105:105) nach Verlängerung durch, profitierte dabei aber auch von einer sehr strittigen Entscheidung am Ende der regulären Spielzeit.

Beim Stand von 105:105 nutzte Lakers-Star LeBron James die wenigen Sekunden für einen Drive zum Korb und wurde ganz klar von Jayson Tatum am Arm getroffen. Der "King" verlegte wegen diesem Kontakt den Korbleger, einen Pfiff der Schiedsrichter gab es danach nicht. Der 38-Jährige, der mit 41 Punkten erneut sensationell aufspielte, war anschließend gar nicht zu beruhigen, sank zu Boden. Die zwei Freiwürfe wären mit großer Sicherheit der Sieg der Franchise aus Südkalifornien gewesen.

Im Lager der Lakers konnte den ausbleibenden Pfiff niemand fassen, Patrick Beverley nahm sogar eine Kamera und wollte damit die Szene dem Schiedsrichter, dafür gab es ein technisches Foul. "Der beste Spieler auf der Welt kann keinen Pfiff bekommen", ärgerte sich LA-Coach Darvin Ham. Und James fügte komplett bedient an: "Ich verstehe es nicht, ich verstehe es einfach nicht. Und ich schaue Basketball jeden einzelnen Tag. Ich schaue jeden Tag Spiele und ich sehe bei niemandem anderen, dass sowas passiert. Das ist einfach schwach."

So ging es in die Verlängerung, in der Bostons Jaylen Brown mit elf Punkten dominierte. Brown beendete die Partie mit 37 Punkten. James liegt mit seinen 41 Zählern (dazu neun Rebounds, acht Assists) jetzt nur noch 116 Punkte hinter dem führenden Kareem Abdul-Jabbar. Der deutsche Nationalspieler Dennis Schröder erzielte 13 Punkte.

16 Punkte in Folge für Mo Wagner

Die Orlando Magic um die Wagner-Brüder unterlagen den Chicago Bulls mit 109:128 - trotz eines stark aufspielenden Moritz Wagner. Der ältere der beiden Brüder aus Berlin erzielte zwischenzeitlich 16 Magic-Punkte in Folge und eine persönliche Saisonbestleistung von 27 Punkten. Die Starter um Franz Wagner, der mit sieben so wenige Punkte wie noch nie in dieser Saison erzielte, enttäuschten.

Die New York Knicks mit Isaiah Hartenstein unterlagen den Brooklyn Nets 115:122. Für die Nets war es der neunte Sieg in Serie in dem Stadtduell. Hartenstein zeigte eine gute Leistung mit acht Punkten, fünf Rebounds und zwei Blocks. Ohne ihren Star Luka Doncic unterlagen die Dallas Mavericks 100:108 bei den Utah Jazz.