LeBrons nächster Rekord reicht nicht - Hartenstein sichert Knicks-Sieg

Noch nie hat LeBron James so viele Dreier in einem Spiel geworfen - zum Sieg im Stadtduell reichte es nicht. Isaiah Hartenstein stand ebenso im Fokus wie Nikola Jokic und Luka Doncic. Die NBA am Mittwochmorgen.

Seine Zahlen passen, nach wie vor. Auch mit 38. Zum Sieg für die Los Angeles Lakers reicht es aber nicht zwingend, wenn LeBron James 46 Punkte, acht Rebounds und sieben Assists einsammelt, mit neun verwandelten Dreiern einen persönlichen NBA-Rekord aufstellt und inzwischen gegen alle (!) Franchises der Liga mindestens einmal mehr als 40 Zähler geholt hat.

Jüngstes Beispiel: ein dann doch recht glattes 115:133 gegen den Stadtrivalen Los Angeles Clippers. Bei aller Begeisterung auf den Rängen ob der Gala-Vorstellung des "King", dem nun nur noch 177 Punkte auf Kareem Abdul-Jabbars historischen Wert fehlen, stehen die Lakers weiterhin deutlich im Minus (22:26) und außerhalb der Top 10 im Westen. Noch immer droht also eine lange Sommerpause. Auch, weil nicht allzu viel Hilfe von den Teamkollegen um Dennis Schröder (sieben Punkte, kein Assist) kam. Die Clippers um Paul George (27 Punkte) sind Fünfter (26:24).

Nummer 90 für Jokic - Doncics diskutiertes Foul

Mit Nikola Jokic zurück auf dem Feld holten die Denver Nuggets zuvor in einem West-Spitzenspiel ein hauchdünnes 99:98 gegen die New Orleans Pelicans und festigten damit ihre Tabellenführung in der Conference (34:14). Der serbische Liga-MVP war zuvor zweimal geschont worden und kehrte mit für ihn fast schon alltäglichen Werten zurück auf den Court: 25 Punkte, 11 Rebounds und 10 Vorlagen - 91. Triple-Double, Platz sechs in der Bestenliste in dieser Kategorie.

Die Dallas Mavericks unterlagen indes mit 126:127 gegen die Washington Wizards, für die Kyle Kuzma mit einem von zwei verwandelten Freiwürfen vier Sekunden vor Schluss den Sieg holte. Kuzma war zuvor an der Seitenlinie von Luka Doncic (41 Punkte) gestellt worden, die Referees werteten den Kontakt als Foul - auch das Studium der Videobilder ließ die Entscheidung nicht kippen. In den Schlusssekunden brachte Doncic dann hart bedrängt den Ball nicht mehr wie gewünscht zu Teamkollege Spencer Dinwiddie, der den finalen Wurf setzen sollte. Der Abwärtstrend der Mavs (25:24) hält damit an.

Hartenstein sagt "Nein" zu Mitchell

In der Eastern Conference kassierte Spitzenreiter Boston Celtics (35:14) nach der abermaligen Schlappe gegen Franz Wagner und die Orlando Magic die zweite Niederlage in Serie und musste ein 95:98 gegen die Miami Heat (Bam Adebayo mit 30/15-Double-Double) hinnehmen. Der Vorsprung auf die Philadelphia 76ers (30:16) ist aber noch immer vergleichsweise komfortabel.

Im Kampf um die Top 6 im Osten und damit den direkten Einzug in die Play-offs feierten die New York Knicks zu Hause im Madison Square Garden einen "Statement-Sieg" gegen die davor platzierten Cleveland Cavaliers. Beim 105:103-Erfolg war Julius Randle (36/13, acht Dreier) der Go-to-Guy der Knicks, während der deutsche Center Isaiah Hartenstein mit einer geschickten Defensivaktion kurz vor der Schlusssirene gegen Donovan Mitchell den Sieg sicherte. Insgesamt kam Hartenstein auf vier Punkte, starke neun Rebounds und vier Assists. Sein Team ist Siebter (26:23), knapp hinter dem begehrten sechsten Rang (Miami mit 27:22), die Cavs sind Fünfter (29:20).