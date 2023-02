LeBron zurück - Schröder auf der Bank - Jordan spendet zum 60.

Die Los Angeles Lakers haben beim LeBron-Comeback einen wichtigen Sieg gelandet, Dennis Schröder saß zunächst auf der Bank. Nikola Jokic hat sein Triple-Double-Konto weiter aufgestockt. Die NBA am Donnerstagmorgen.

Drei Spiele hatte LeBron James nach seinem Punkterekord wegen eines lädierten Fußes verpasst, beim 120:102 gegen die New Orleans Pelicans kehrte der 38-jährige Superstar auf den Court zurück. Die Los Angeles Lakers begannen insgesamt stark verändert. Neben "King" James gehörte auch Rückkehrer D'Angelo Russell zur Starting Five - dafür musste Dennis Schröder erstmals seit langer Zeit zunächst auf der Bank Platz nehmen. Der Braunschweiger sammelte in gut 20 Minuten Einsatzzeit am Ende zehn Punkte sowie zwei Assists, voran gingen Anthony Davis (28 Zähler, zehn Rebounds), James und Russell (je 21).

Für mich ist komplett egal wie und was - ich will nur gewinnen. Dennis Schröder

"Für mich ist komplett egal wie und was - ich will nur gewinnen. Wenn das so in die Richtung gehen muss, dann ist das auch egal", sagte Schröder nach dem Spiel der dpa. "Wenn wir das über die nächsten Spiele optimieren, dann wird das sehr gut. Weil wir mit 20 geführt haben, habe ich auch nur 20 Minuten gespielt, aber in Zukunft, hat er gesagt, werde ich die Spiele auch beenden. Das ist natürlich, worauf es ankommt am Ende", so Schröder über ein Gespräch mit Trainer Darvin Ham. Der Lakers-Coach hatte die Versetzung des Braunschweigers in die zweite Einheit damit begründet, auf dem Feld jeweils die optimale Balance unter allen Spielern haben zu wollen.

Nuggets schlagen Mavs - Sixers beenden Cavs-Serie

An der Spitze der Western Conference holten die Denver Nuggets ein 118:109 gegen die Dallas Mavericks, bei denen Neuzugang Kyrie Irving wegen Problemen am Rücken fehlte. Die 37 Punkte von Luka Doncic waren zu wenig für die Mavericks gegen den Tabellenführer, für den Nikola Jokic sein 21. Triple-Double in dieser Saison einfuhr (14/13/10). Denver-Verfolger Memphis Grizzlies verbuchte ein 117:111 gegen die Utah Jazz und festigte Rang zwei.

In der Eastern Conference gewannen die Boston Celtics nach der Niederlage gegen die Milwaukee Bucks 127:109 gegen die Detroit Pistons und verteidigten ihren Spitzenplatz. Jayson Tatum kam auf 37 Punkte für den Rekordmeister. Im Verfolgerduell der Philadelphia 76ers mit den Cleveland Cavaliers setzten sich die 76ers 118:112 durch und festigten Rang drei. Die Cavaliers hatten zuvor sieben Spiele in Serie gewonnen.

Bridges schraubt die Marke hoch - Pacers fast ausgebuht

Die Brooklyn Nets auf Platz fünf gewannen gegen die Miami Heat 116:105, Neuzugang Mikael Bridges überzeugte bei den Nets mit seinem Karrierebestwert von 45 Punkten. Beim 122:101 der New York Knicks gegen die Atlanta Hawks kam Isaiah Hartenstein auf sechs Punkte und starke elf Rebounds für die Knicks.

Die Indiana Pacers beendeten auch ohne Daniel Theis ihre Negativserie. Nach zuvor fünf Niederlagen in Folge bezwangen die Pacers die Chicago Bulls mit 117:113 - nach einem 24-Punkte-Rückstand nach dem ersten Viertel! "Wir waren gefährlich nah dran, von den besten Fans dieser Liga ausgebuht zu werden", sagte Pacers-Coach Rick Carlisle nach dem Comeback-Sieg seiner Schützlinge. "Dann haben wir reagiert."

"Air" Jordan spendet zehn Millionen

Und noch etwas von abseits der NBA-Courts: Basketball-Ikone Michael Jordan wird anlässlich seines 60. Geburtstags am Freitag eine rekordverdächtige Spende in Höhe von zehn Millionen US-Dollar an die Make-A-Wish-Stiftung leisten. Die gemeinnützige Organisation zielt darauf ab, die Wünsche von Kindern im Alter zwischen zwei und 18 Jahren zu erfüllen, die an einer schweren Krankheit leiden. Die Spende ist die größte in der 43-jährigen Geschichte der in Arizona ansässigen Stiftung.

"Ich kann mir kein besseres Geburtstagsgeschenk vorstellen, als zu sehen, wie andere sich mir anschließen, um Make-A-Wish zu unterstützen, damit jedes Kind die Magie erleben kann, wenn sein Wunsch wahr wird", sagte Jordan. Der sechsmalige Champion arbeitete erstmals 1989 mit der Organisation zusammen. Er hofft, dass seine Geste andere dazu inspirieren würde, für die Stiftung zu spenden.