LeBron stiehlt Curry die Show: Lakers siegen bei den Warriors

In San Francisco kam es in der NBA in der Nacht auf den Sonntag zu einem echten Krimi - mit dem besseren Ende für LeBron James und die Lakers. Ein kleines Ausrufezeichen setzten indes die Los Angeles Clippers.

Bei den Warriors und Lakers stimmen eigene Ansprüche und Wirklichkeit in dieser Saison bisher überhaupt nicht zusammen. In der Nacht auf den Sonntag trafen beide in San Francisco aufeinander. Und dort entwickelte sich ein packendes Basketballspiel, das gleich zweimal in die Verlängerung ging.

Und es war zugleich das Duell der beiden Superstars. In der ersten Overtime hatte LeBron James beim Stand von 130:130 die Chance auf den Sieg, ließ den letzten Wurf allerdings liegen. Somit gab es nochmal fünf Extraminuten in diesem Duell. Gut fünf Sekunden vor dem Ende traf Steph Curry einen seiner tiefen Dreier zum 144:143 und feierte schon den vermeintlichen Gamewinner. Aber einen Angriff hatten die Gäste noch - und der reichte dem "King", um sich zwei Freiwürfe zu erarbeiten. James blieb von der Linie zweimal cool und stahl Curry und seinen Dubs somit die Show.

"Ich werde meinen Enkelkindern erzählen, dass ich gegen einen der besten Spieler aller Zeiten gespielt haben", sagte James nach dem Duell mit Curry. Beide wiesen nach der Partie eine herausragende Statline auf. Der beste Dreierschütze der Geschichte machte satte 46 Punkte und verteilte dazu sieben Assists. James wies ein Triple Double mit 36 Punkten, 20 Rebounds und zwölf Assists auf. Es war ein wichtiger Sieg für die Lakers und ein schmerzhafter für die Warriors, die die Play-off-Ränge immer weiter aus den Augen verlieren.

Clippers siegen in Boston - Spurs überraschen

Für ein kleines Ausrufezeichen sorgten derweil die Clippers. LA holte nämlichen einen 115:96-Erfolg in Boston. Die Celtics sind aktuell mit 35 Siegen das beste Team in der NBA und verloren zu Hause nun erst das zweite Spiel in dieser Saison. Topscorer auf Seiten der Gäste war Kawhi Leonard mit 26 Punkten. Und auch Daniel Theis machte ein starkes Spiel, der deutsche Center steuerte von der Bank 18 Punkte bei und griff sich sieben Rebounds.

Einen überraschenden Sieg haben die San Antonio Spurs eingefahren. Die Texaner gewannen nämlich mit 113:112 gegen Minnesota, das aktuell zweitbeste Team im Osten. Angeführt wurde das Team von Gregg Popovich von Devin Vassell (25 Punkte) und Top-Rookie Victor Wembanyama (23). Saftige 32 Zähler von Anthony Edwards reichten den Timberwolves am Ende nicht.